Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Bournemouth: ¡Humillación para Harry Maguire! Un error garrafal del defensa central inglés echa por tierra otra brillante actuación de Bruno Fernandes

El United lanzó 11 tiros en la primera parte, la mayor cantidad a la que se había enfrentado el Bournemouth desde el emocionante empate 4-4 en Old Trafford en diciembre. Fue, con diferencia, el equipo más brillante, pero le faltó serenidad en el último tercio del campo. Amad perdió la concentración al intentar controlar un pase de Matheus Cunha que le habría dejado solo ante la portería, mientras que tanto el marfileño como Cunha vieron cómo el portero del Bournemouth, Djorde Petrovic, les negaba el gol.

Dada la falta de mordiente de ambos equipos, era inevitable que el gol llegara a raíz de un error, y así fue: Alex Jiménez tiró innecesariamente de la camiseta de Cunha. Esto permitió a Fernandes lanzar y marcar su octavo gol de la temporada, el cuarto desde el punto de penalti.

El United consideró que se le debería haber concedido un segundo penalti cuando Amad fue derribado por Adrien Truffert, pero, en cambio, el Bournemouth lanzó un rápido contraataque y empató por medio de Ryan Christie, que remató a puerta tras un pase de Truffert. Sin embargo, el United no se obsesionó con la decisión y, solo cuatro minutos después, volvió a ponerse por delante gracias a un gol en propia puerta de Hill, tras un córner endiablado lanzado por Fernandes.

Pero aún quedaba más emoción por venir. Un inteligente toque de Evanilson le permitió zafarse de Maguire y el defensa, presa del pánico, lo derribó, lo que le valió la máxima sanción. Eli Junio Kroupi, que marcó el empate en los últimos minutos de la goleada de diciembre, se adelantó para transformar con calma desde el punto de penalti y dejar al United aún a la espera de su primera victoria sobre el Bournemouth desde 2023.

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