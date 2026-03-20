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Richard Martin

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Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Bournemouth: ¡Humillación para Harry Maguire! Un error garrafal del defensa central inglés echa por tierra otra brillante actuación de Bruno Fernandes

Harry Maguire marcó su regreso a la selección inglesa de una forma poco deseable, ya que fue expulsado en el decepcionante empate 2-2 del Manchester United en Bournemouth. Los Red Devils se adelantaron dos veces en la segunda parte, primero con un penalti de Bruno Fernandes y luego con un gol en propia puerta de James Hill. Sin embargo, el rival les empató en ambas ocasiones, y tenían motivos para quejarse del primer gol del empate de los Cherries.

El United lanzó 11 tiros en la primera parte, la mayor cantidad a la que se había enfrentado el Bournemouth desde el emocionante empate 4-4 en Old Trafford en diciembre. Fue, con diferencia, el equipo más brillante, pero le faltó serenidad en el último tercio del campo. Amad perdió la concentración al intentar controlar un pase de Matheus Cunha que le habría dejado solo ante la portería, mientras que tanto el marfileño como Cunha vieron cómo el portero del Bournemouth, Djorde Petrovic, les negaba el gol.

Dada la falta de mordiente de ambos equipos, era inevitable que el gol llegara a raíz de un error, y así fue: Alex Jiménez tiró innecesariamente de la camiseta de Cunha. Esto permitió a Fernandes lanzar y marcar su octavo gol de la temporada, el cuarto desde el punto de penalti.

El United consideró que se le debería haber concedido un segundo penalti cuando Amad fue derribado por Adrien Truffert, pero, en cambio, el Bournemouth lanzó un rápido contraataque y empató por medio de Ryan Christie, que remató a puerta tras un pase de Truffert. Sin embargo, el United no se obsesionó con la decisión y, solo cuatro minutos después, volvió a ponerse por delante gracias a un gol en propia puerta de Hill, tras un córner endiablado lanzado por Fernandes.

Pero aún quedaba más emoción por venir. Un inteligente toque de Evanilson le permitió zafarse de Maguire y el defensa, presa del pánico, lo derribó, lo que le valió la máxima sanción. Eli Junio Kroupi, que marcó el empate en los últimos minutos de la goleada de diciembre, se adelantó para transformar con calma desde el punto de penalti y dejar al United aún a la espera de su primera victoria sobre el Bournemouth desde 2023.

GOAL puntúa a los jugadores del Man United en el Vitality Stadium...

  • Portero y defensa

    Senne Lammens (7/10):

    Realizó una excelente parada ante Rayan e hizo todo lo posible para evitar el gol de Alex Scott tras el rebote en el larguero. Como de costumbre, se defendió bien ante el juego aéreo.

    Diogo Dalot (6/10):

    Fue el artífice de algunas jugadas ofensivas brillantes, aunque tuvo dos fallos: un disparo desviado y una pérdida de balón peligrosa.

    Harry Maguire (5/10):

    Corrió el riesgo de provocar un penalti al empujar a Evanilson en la primera parte y acabó siendo sancionado por la misma infracción. No fue la forma ideal de marcar su regreso a la selección inglesa.

    Leny Yoro (7/10):

    Bastante sólido en general, salvo en una ocasión en la que Truffert le regateó.

    Luke Shaw (6/10):

    Se vio en apuros en un par de ocasiones, ya que Rayan le puso a prueba.

    • Anuncios

  • Centro del campo

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Sus inteligentes movimientos ayudaron al United a encontrar huecos en la defensa del Bournemouth.

    Casemiro (6/10):

    Su actuación se vio condicionada por la tarjeta amarilla que recibió en la primera parte por agarrar a Marcus Tavernier, y no jugó con su habitual confianza ni potencia.

    Bruno Fernandes (7/10):

    No estuvo en su mejor momento, pero fue el responsable de ambos goles y el jugador al que el United siempre acudió en busca de inspiración.

  • Ataque

    Amad Diallo (7/10):

    Tuvo algunos momentos emocionantes y fue el delantero más peligroso del United, pero, por desgracia, se desconcentró cuando Cunha le pasó el balón.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Mostró buenos movimientos, pero no logró convertirlos en ocasiones de gol. Fue sustituido por Sesko.

    Matheus Cunha (7/10):

    Puso en aprietos al Bournemouth por la izquierda desde el principio y su astucia acabó dando sus frutos cuando provocó el penalti. Fue sustituido en el minuto 82 tras la tarjeta roja a Maguire.

  • Suplentes y entrenador

    Benjamin Sesko (5/10):

    Esta vez no hubo actuación de suplente estrella.

    Ayden Heaven (N/A):

    Despejó de cabeza un intento de Ben Doak en los últimos minutos.

    Manuel Ugarte (N/A):

    Sustituyó a Casemiro para aportar energía en los últimos minutos y asegurar el punto.

    Mason Mount (N/A):

    Una breve aparición en los últimos minutos para marcar su regreso tras la lesión.

    Michael Carrick (6/10):

    Dirigió una primera parte prometedora y no se le puede culpar por la pérdida de la ventaja. Hizo lo que tenía que hacer para proteger el punto al dar entrada a Heaven y Casemiro.