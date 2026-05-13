Aunque los locales parecían inofensivos con Haaland, Doku y Cherki en el banquillo, el City abrió el marcador en el 32’ con su primer tiro: un taconazo de Foden dejó solo a Semenyo, que batió al portero.

Poco antes del descanso, el City amplió la ventaja: Foden controló con inteligencia y asistió a Omar Marmoush, quien definió con confianza.

Foden salió ovacionado del campo antes de que Cherki asistiera a Savinho para su primer gol de la temporada, a cinco minutos del final.

GOAL puntúa a todos los jugadores del City, que con este triunfo se sitúan a dos puntos del líder, el Arsenal.