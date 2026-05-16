Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs. Chelsea: un sublime Antoine Semenyo da la victoria en la FA Cup a Pep Guardiola, pese a otra final para olvidar de Omar Marmoush

Con un Chelsea replegado y un City sin ideas, la primera parte tuvo pocas ocasiones. Anularon un gol a Haaland por fuera de juego de Nunes, y luego el noruego disparó directo a Sánchez tras un pase de Guehi justo antes del descanso.

Al inicio del segundo tiempo, Semenyo cabeceó alto un centro de O'Reilly. En la otra área, Rodri salvó bajo palos un remate de Caicedo tras batir a Trafford.

A mitad del segundo tiempo llegó el gol: Haaland combinó con Bernardo Silva y centró de primera para que Semenyo marcara con un sutil toque. Acto seguido, Enzo Fernández respondió con una volea que rozó el travesaño tras un saque de banda largo.

Matheus Nunes y Rayan Cherki se toparon con Sánchez, pero el 1-0 bastó para que Guardiola sumara su vigésimo título con el City.

GOAL puntúa a los jugadores del City en Wembley...