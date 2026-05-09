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Manchester City ratings Brentford GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs. Brentford: ¡Jeremy Doku vuelve a brillar! El extremo marca otro golazo en una actuación deslumbrante y mantiene la presión sobre el Arsenal en la lucha por la Premier League

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J. Doku
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Manchester City vs Brentford

El Manchester City mantuvo la presión sobre el Arsenal al ganar 3-0 al Brentford el sábado. Los goles de Doku, Haaland y Marmoush en la segunda parte redujeron a dos puntos la ventaja de los líderes, que el domingo visitan al West Ham.

Tras el empate ante el Everton, el City salió fuerte: Doku obligó a Kelleher a una parada temprana. Haaland cabeceó alto, luego disparó a las manos del portero y, más tarde, vio bloqueado un tiro por Collins.

Tras el descanso, el Brentford reaccionó y obligó a Donnarumma a detener un disparo de Igor Thiago. Sin embargo, Doku sentenció con su tercer gol en una semana: recortó desde la izquierda y colocó el balón en el ángulo superior.

Poco después, tras una parada de Kelleher a Foden, Haaland marcó de tacón tras un despeje defectuoso a un centro de Semenyo.

Kelleher volvió a detener a Foden, pero en el descuento Marmoush aprovechó un pase de Haaland para sentenciar.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el Etihad Stadium...

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRENTFORDAFP

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Pareció incómodo en jugadas a balón parado y saques de banda largos al área, y sufrió con el balón en los pies. Realizó una buena parada ante Thiago con el 0-0 y luego le negó el gol del honor.

    Matheus Nunes (5/10):

    Salió ileso de un choque con Schade en la primera parte. Fue fiable, sin brillar.

    Marc Guehi (7/10):

    Manejó bien la amenaza de Thiago y se recuperó cada vez que debió defender su área.

    Nathan Ake (7/10):

    Nunca se mostró nervioso ante los ataques del Brentford y sigue siendo un miembro muy útil de la plantilla.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Llegó con peligro en sus incursiones, pero le faltó el remate final.

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  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Llevó bien el balón hacia adelante en algunos momentos, pero desperdició ocasiones en el último tercio del campo. Fue sustituido a la hora de juego.

    Bernardo Silva (6/10):

    Trabajó en el centro del campo, aunque su frustración le costó una tarjeta amarilla. Sigue uniendo el juego con sus pases.

    Rayan Cherki (5/10):

    A menudo se metió en callejones sin salida o disparó al centro del área en una actuación decepcionante. Fue sustituido al inicio del segundo tiempo.

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (6/10):

    Realizó un par de regates por la banda derecha; el más peligroso originó el gol de Haaland. Sus disparos fueron imprecisos.

    Erling Haaland (7/10):

    No tocó el balón hasta el minuto 20 y falló varias veces ante la portería, hasta que su insistencia dio resultado con el segundo gol. También dio un pase en profundidad para que Marmoush marcara.

    Jeremy Doku (9/10):

    Fue la mayor amenaza del City antes de romper el empate con un disparo sublime. Cada vez que recuperaba la pelota parecía listo para marcar o asistir, superando con facilidad a la defensa del Brentford.

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Phil Foden (6/10):

    Tuvo mala suerte al ver cómo Kelleher le negaba el gol en dos ocasiones durante su breve aparición de media hora.

    Omar Marmoush (6/10):

    Le costó entrar en el partido hasta que Haaland le encontró para sentenciar la victoria en el tiempo de descuento.

    Savinho (N/A):

    Salió por Doku en el último minuto y participó en el tercer gol.

    Pep Guardiola (6/10):

    Su equipo logró la victoria que necesitaba tras una primera hora frustrante. Dar a Doku libertad para intentar continuos regates y disparos está dando sus frutos.

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