Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs. Arsenal: ¡Erling Haaland se toma la revancha! El delantero estrella cambia la lucha por el título de la Premier League, mientras Rayan Cherki deslumbra y el error de Gigi Donnarumma queda sin consecuencias

Pero Haaland aprovechó su oportunidad en la segunda parte para dar al City una victoria que le permitiría liderar la tabla por diferencia de goles si vence al Burnley el miércoles.

El City empezó con fuerza y pudo marcar dos goles en los primeros cinco minutos: Haaland presionó tras un saque de puerta corto y, segundos después, su disparo bloqueado acabó en un remate de Cherki que, tras tocar en el hombro de Gabriel Magalhães y en el poste, quedó milagrosamente fuera.

Cherki rompió el empate con uno de los goles de la temporada, regateando a tres defensas antes de colar el balón por la esquina inferior más alejada. Pero menos de 60 segundos después, su momento de genialidad se vio arruinado por un error de Donnarumma, quien controló mal el balón en su área y su despeje desesperado golpeó a Havertz y rebotó en la red.

Donnarumma se redimió en parte con una parada a bocajarro a Havertz en la segunda parte, y Eberechi Eze remató al poste poco después. Haaland también había golpeado el palo al inicio del segundo tiempo, pero en su segunda ocasión no falló.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el Etihad Stadium...