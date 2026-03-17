Vinicius volvió a marcar en el tiempo de descuento para dar otra victoria al Madrid después de que Erling Haaland empatara al final de la primera parte; el doblete del brasileño selló la tercera eliminación consecutiva del City a manos del equipo 15 veces campeón de Europa, y la cuarta en cinco años.

Para animar a la afición antes del saque inicial, se proyectaron en la pantalla gigante vídeos de las mayores remontadas de la historia del City, desde las de Gillingham y Tottenham en la era anterior a Abu Dabi hasta las de Sergio Agüero e Ilkay Gündogan, que recuperaron títulos de la Premier League en la última jornada de la temporada. El pie de foto decía: «Hemos estado abajo antes, nos han dado por perdidos, pero una y otra vez hemos desafiado las probabilidades. Creemos».

El City comenzó el partido como si realmente sintiera que la remontada estaba al caer, y cuando Thibaut Courtois le negó el gol a Rodri, momentos después de que el belga frustrara una ocasión de Rayan Cherki, este hizo un gesto a la grada para que animara al equipo. Pero el City siempre pareció vulnerable a los rápidos contraataques del Madrid y estuvo a punto de encajar un gol cuando Vinicius estrelló un disparo en el poste y luego vio cómo Bernardo bloqueaba su rebote sobre la línea de gol.

Acabaron sufriendo un destino aún peor cuando el árbitro Clément Turpin, animado por el VAR, revisó la jugada y pitó penalti antes de expulsar a Bernardo.

A diferencia del partido de ida, Vinicius mantuvo la sangre fría desde el punto de penalti y dio al Madrid una ventaja aparentemente insuperable de cuatro goles frente a 10 hombres. El Etihad quedó sumido en un silencio atónito y toda la fe parecía haberse desvanecido de los aficionados. No así de los jugadores, y tras muchos intentos y numerosas paradas de Courtois, Haaland logró el empate poco antes del descanso.

El City siguió insistiendo en la segunda parte, pero el portero suplente Andriy Lunin, que sustituyó al lesionado Courtois, también frustró a los locales, deteniendo un disparo de Haaland mientras veía cómo Rodri, Antoine Semenyo e incluso Abdukodir Khusanov disparaban fuera, y cómo a Rayan Ait-Nouri y Jeremy Doku les anulaban goles por fuera de juego.

El City acabó perdiendo la fe en los últimos compases del partido y Vinicius les castigó en el tiempo añadido, momentos después de que le anularan un gol por fuera de juego.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el Etihad Stadium...