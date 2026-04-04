Goal.com
En directo
Man City Liverpool ratings GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Liverpool: Erling Haaland, autor de un hat-trick, lidera la clasificación, mientras que Antoine Semenyo y Rayan Cherki causan estragos en la goleada de la FA Cup

Player ratings
Manchester City
E. Haaland
Copa
FEATURES
Manchester City vs Liverpool

Erling Haaland anotó su primer hat-trick de la temporada en la goleada del Manchester City por 4-0 al Liverpool, en un partido de cuartos de final de la FA Cup prácticamente perfecto disputado en el Etihad Stadium. Haaland transformó un penalti al final de la primera parte y, poco después, remató de cabeza para culminar una magnífica jugada colectiva del equipo de Pep Guardiola, que se clasificó para las semifinales de la FA Cup por octava temporada consecutiva.

Antoine Semenyo sentenció el partido a principios de la segunda parte, antes de que Haaland volviera a marcar para sumar su duodécimo hat-trick con el City. Un gran día para los locales se tornó aún mejor cuando James Trafford detuvo el penalti de Mohamed Salah, lo que supuso una terrible despedida para el egipcio en un partido en el que ha brillado en tantas ocasiones.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City en el Etihad Stadium...

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Portero y defensa

    James Trafford (8/10):

    No tuvo que realizar ninguna parada en la primera parte, pero se mantuvo alerta para detener un disparo de Salah al comienzo de la segunda parte y luego atajar el penalti del egipcio.

    Matheus Nunes (6/10):

    Inició la jugada que condujo al magnífico segundo gol. Provocó el penalti al derribar a Ekitike, pero no tuvo importancia.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Demostró una vez más por qué es el nuevo ídolo de la afición del City con una carrera fulgurante para perseguir y presionar a Salah.

    Marc Guehi (6/10):

    Tuvo un comienzo titubeante contra el equipo al que estuvo a punto de fichar, cuando su despeje fue directamente a Szoboszlai, pero a partir de ahí todo fue sobre ruedas.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Provocó el penalti que desató la goleada y participó en el gol de Semenyo antes de asistir a Haaland en el tercero. Marcó la diferencia por segundo partido consecutivo.

    • Anuncios
  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Centro del campo

    Bernardo Silva (7/10):

    Autor de algunos pases magníficos en la última lección magistral de su gira de despedida.

    Rodri (6/10):

    No fue su mejor actuación, sobre todo teniendo en cuenta que su entrevista radiofónica en España la semana pasada molestó a algunos aficionados del City. Su control del balón fue deficiente y le regaló una ocasión a Ekitike que el francés desperdició.

    Rayan Cherki (8/10):

    En su mejor momento, amenazante. Se sacudió un toque horrible al principio para desplegar su magia habitual, combinándose con Semenyo con un efecto devastador.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (8/10):

    Realizó un magnífico centro para que Haaland rematara de cabeza, mientras que su propio remate con picardía puso de manifiesto su creciente confianza y lo bien que se ha adaptado al equipo del City.

    Erling Haaland (9/10):

    Su penalti, transformado con total naturalidad, fue su primera muestra de peligro, pero resultó que solo estaba esperando el momento oportuno, ya que a partir de ahí se mostró en su mejor versión, implacable.

    Jeremy Doku (6/10):

    El eslabón más débil del increíble ataque del City, ya que nada le salió bien y la mayor parte del daño se hizo en la banda contraria.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Savinho (5/10): 

    Sustituyó a Doku, pero no hizo gran cosa, ya que el partido ya estaba decidido.

    Nico González (6/10):

    Una ligera mejora con respecto a la actuación de Rodri, ya que el City se llevó el partido sin problemas en la última media hora. Se sumó a su compatriota en el marcador de amonestaciones por una falta táctica.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Perdió un duelo con Konaté tras un pase de Haaland.

    Phil Foden (6/10):

    No hizo gran cosa tras sustituir a Cherki.

    Omar Marmoush (6/10): 

    Sustituyó a Haaland en los últimos minutos para que el noruego pudiera recibir una ovación.

    Pep Guardiola (9/10):

    Vio desde la grada cómo su equipo ofrecía una actuación irresistible frente a su mayor rival nacional de la última década y aún así consiguió dar un respiro a sus jugadores clave al final.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI