Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Chelsea: Nico O'Reilly vuelve a ser decisivo, Rayan Cherki deslumbra y el implacable equipo de Pep Guardiola reaviva la lucha por el título

El Chelsea mostró más garbo en la primera parte y generó peligro con sus contraataques, aunque faltó precisión en el último tercio. El City se salvó cuando Marc Cucurella marcó, pero estaba ligeramente fuera de juego. La única ocasión local fue un tiro flojo de Rayan Cherki a Robert Sánchez tras una presión de O'Reilly a Estevao.

Al inicio del segundo tiempo, O'Reilly ganó en el cuerpo a cuerpo a Santos y cabeceó un centro de Cherki para abrir el marcador. Seis minutos después, el mismo Cherki asistieron a Guehi tras una pared en el área, y el defensa marcó el segundo.

El festín se completó cuando Doku dribló a Caicedo, entró al área y batió a Sánchez con un disparo raso.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City en Stamford Bridge...