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Calificaciones de los jugadores del Manchester City ante el Everton: ¡Jeremy Doku en el último suspiro! La genialidad del belga saca del apuro a Marc Guehi y compañía, pero los hombres de Pep Guardiola le dan al Arsenal una enorme ventaja en la lucha por el título

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Premier League
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Everton vs Manchester City
J. Doku
M. Guehi

El magnífico gol del empate de Jeremy Doku en el último suspiro le valió un punto al Manchester City en un dramático 3-3 contra el Everton el lunes, pero la debacle en la segunda parte mantiene al equipo de Pep Guardiola concediendo al Arsenal una enorme ventaja en la lucha por el título de la Premier League. El City ganaba 1-0 al descanso, pero se derrumbó tras la reanudación y encajó dos goles en nueve minutos.

A pesar de la presión constante del City desde el inicio, el gol tardó en llegar: Doku abrió el marcador en el 43’ con un gran remate tras pase de Cherki.

Sin embargo, tras el descanso el equipo de Guardiola se desmoronó y el Everton le dio la vuelta al marcador en solo 13 minutos. Antes, Donnarumma ya había repelido dos disparos de Iliman Ndiaye, hasta que Marc Guehi, inexplicablemente, cedió el balón al suplente Toffee Thierno Barry, quien celebró el empate. Tras cierta confusión, se confirmó que el delantero estaba en posición legal.

Cinco minutos después, un cabezazo fallido de Haaland dejó el balón a merced de Jake O'Brien, que marcó el 2-1. El 3-1 llegó en el 81' tras un desvío de Barry a disparo de Rohl. Pero el City respondió rápido: Haaland corrió al área y batió a Pickford para recortar.

Cuando parecía que se les escapaba el partido y el título, Doku firmó otro golazo en el 97’ con un disparo con efecto desde la derecha que batió a Pickford. El 3-3 deja al City a cinco puntos del Arsenal, con cuatro jornadas por jugar.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde el Hill Dickinson Stadium...

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Atento en una intercepción que evitó un gol y con dos buenas paradas a Ndiaye, aunque no pudo detener el córner que dio la ventaja al Everton.

    Matheus Nunes (5/10):

    Assistió con un pase profundo en la jugada del primer gol, aunque Ndiaye le complicó la segunda parte.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Mantuvo su solidez defensiva y disfrutó del duelo con Beto, aunque perdió compostura tras el descanso.

    Marc Guehi (3/10):

    Se centró en sus pases y ayudó a construir el juego desde atrás, incluso subiendo al ataque. Un grave error le costó caro, aunque se redimió con una gran entrada sobre Ndiaye.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Fue clave en el avance del City cuando se desmarcaba, incluso en la jugada previa al primer gol, aunque el Everton aprovechó el espacio a su espalda en la segunda parte.

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Centro del campo

    Nico González (6/10):

    Mantuvo al City en marcha con sus pases y realizó una recuperación crucial en la jugada previa al gol de Doku. Se perdió en el caos cuando el partido se le escapó a su equipo.

    Bernardo Silva (5/10):

    Estuvo en todas partes en la primera parte, trabajando sin descanso por el equipo. Sin embargo, perdió eficacia a medida que avanzaba el partido y el City perdía el control.

    Rayan Cherki (7/10):

    Pese a mostrar frustración en momentos, aportó su undécima asistencia en la Premier en un prometedor debut y puso a prueba a Jordan Pickford con un potente disparo.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Siempre es un peligro por la banda derecha, pero en esta ocasión le faltó serenidad en las ocasiones de gol.

    Erling Haaland (6/10):

    Actuación típica: poco participativo, pero marcó. Falló un cabezazo clave que aprovechó O'Brien.

    Jeremy Doku (8/10):

    Eléctrico, complicó a su marcador. Abrió el marcador con un zurdazo al ángulo y selló el empate en el final.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Suplentes y entrenador

    Mateo Kovacic (5/10):

    Debería haberse mantenido en pie, pues dejó escapar a Rohl justo antes del decisivo tercer gol.

    Phil Foden (6/10):

    Disparó muy desviado y no logró marcar la diferencia.

    Omar Marmoush (6/10):

    Parecía peligroso, lo que plantea la pregunta de si Guardiola debería haberle dado minutos antes.

    Pep Guardiola (5/10):

    No sabrá cómo se le escapó el partido tras el descanso y se conformará con haber salvado un punto, aunque perdió terreno frente al Arsenal.

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