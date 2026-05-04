Calificaciones de los jugadores del Manchester City ante el Everton: ¡Jeremy Doku en el último suspiro! La genialidad del belga saca del apuro a Marc Guehi y compañía, pero los hombres de Pep Guardiola le dan al Arsenal una enorme ventaja en la lucha por el título

A pesar de la presión constante del City desde el inicio, el gol tardó en llegar: Doku abrió el marcador en el 43’ con un gran remate tras pase de Cherki.

Sin embargo, tras el descanso el equipo de Guardiola se desmoronó y el Everton le dio la vuelta al marcador en solo 13 minutos. Antes, Donnarumma ya había repelido dos disparos de Iliman Ndiaye, hasta que Marc Guehi, inexplicablemente, cedió el balón al suplente Toffee Thierno Barry, quien celebró el empate. Tras cierta confusión, se confirmó que el delantero estaba en posición legal.

Cinco minutos después, un cabezazo fallido de Haaland dejó el balón a merced de Jake O'Brien, que marcó el 2-1. El 3-1 llegó en el 81' tras un desvío de Barry a disparo de Rohl. Pero el City respondió rápido: Haaland corrió al área y batió a Pickford para recortar.

Cuando parecía que se les escapaba el partido y el título, Doku firmó otro golazo en el 97’ con un disparo con efecto desde la derecha que batió a Pickford. El 3-3 deja al City a cinco puntos del Arsenal, con cuatro jornadas por jugar.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde el Hill Dickinson Stadium...