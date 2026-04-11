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Mark Doyle

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Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. Fulham: Mohamed Salah y Rio Ngumoha brillan ante el PSG. Los extremos del Liverpool demuestran su valor y reavivan las esperanzas de Arne Slot en la Liga de Campeones

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A. Slot

Mohamed Salah, leyenda del Liverpool, marcó en su regreso a Anfield tras anunciar su salida, pero la joven promesa Rio Ngumoha brilló en la victoria 2-0 sobre el Fulham que ilusiona con la Liga de Campeones.

Arne Slot dejó a Salah en el banquillo en la derrota 2-0 del Liverpool ante el París Saint-Germain el miércoles, pero el egipcio respondió con un gran remate de primera a cinco minutos del descanso para poner el 2-0.

Ngumoha, autor del primer tanto tras una gran jugada individual, participó en la acción que permitió a Salah marcar.

Por ello, se pide que ambos sean titulares en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

A continuación, GOAL valora a todos los Reds que saltaron al campo mientras el equipo de Arne Slot levantaba el ánimo de cara a ese crucial enfrentamiento de la Copa de Europa, al tiempo que reforzaba sus esperanzas de clasificarse para la próxima edición del torneo al afianzar su quinto puesto en la Premier League...

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Poco trabajo, pero realizó dos buenas paradas en la primera parte. Gana confianza, lo que beneficia al Liverpool mientras Alisson sigue lesionado.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Fue sustituido a mitad de la segunda parte, probablemente para reservarlo de cara al martes. En la primera parte fue un torbellino por la derecha y también defendió bien.

    Ibrahima Konaté (7/10):

    Tras sus dificultades en París, el central ha tenido una actuación mucho más cómoda. No ha sido dominante, pero no ha cometido errores ni ha tenido despistes.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Al igual que Konaté, sufrió en el Parque de los Príncipes con la defensa de cinco de Slot, pero aquí fue sólido: varios despejes clave y buena distribución.

    Andy Robertson (7/10):

    De vuelta tras su anuncio de salida, mostró energía y decisión en la banda izquierda y aspira a ser titular contra el PSG.

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Ante el PSG pareció perdido por la extraña táctica de Slot, pero contra el Fulham recuperó su dinamismo habitual: trabajó mucho y alimentó a los delanteros con pases constantes.

    Curtis Jones (6/10):

    Lo estaba haciendo bien, manteniendo el orden y aportando mucha energía, cuando se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso por un aparente problema muscular que sufrió justo antes del descanso.

    Florian Wirtz (7/10):

    Sustituido pronto con la vista puesta en el PSG, no estuvo en su mejor momento y su influencia decayó en la segunda parte, aunque se compenetró bien con sus compañeros, sobre todo con Ngumoha.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (8/10):

    Aunque ha jugado mejores partidos en Anfield, su gol fue puro Salah y le devolvió algo de la confianza perdida. Buen augurio para el martes.

    Cody Gakpo (6/10):

    Con Ekitike descansando e Isak aún lesionado, el holandés lideró el ataque y asistió a Salah con un buen control en el área, aunque falló dos buenas ocasiones.

    Rio Ngumoha (8/10):

    La revelación de la temporada del Liverpool fue un placer de ver. A su edad, desborda confianza. Sus pies rapidísimos hacen maravillas con el balón. Hay que dejarlo suelto contra el PSG desde el primer pitido.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Slot le concedió un descanso necesario, pero tuvo que entrar en la segunda parte por la lesión de Jones.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Se mostró muy activo tras sustituir a Wirtz en la posición de número 10 a mitad de la segunda parte.

    Joe Gómez (5/10):

    Sustituyó a Frimpong en el lateral derecho y estuvo a punto de regalar un gol con un mal pase en su propio campo.

    Alexander Isak (6/10):

    Se incorporó al ataque tras sustituir a Ngumoha y, aunque no tuvo ocasiones claras, se mostró incisivo.

    Trey Nyoni (N/A):

    Salió en los últimos segundos por Salah.

    Arne Slot (7/10):

    Los cambios funcionaron: el Liverpool fue más brillante que en semanas —al menos en la primera parte— y tanto Salah como Ngumoha justificaron su vuelta al once. Ahora la duda es si Slot los alineará a ambos el martes.

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