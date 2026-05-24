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Mark Doyle

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Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. Brentford: Mo Salah se despide con una asistencia magistral y los Reds aseguran la Liga de Campeones con un empate en la última jornada

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M. Salah
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Liverpool vs Brentford

Mohamed Salah, con los ojos llenos de lágrimas, se despidió con emoción de Anfield tras convertirse en el único poseedor del récord de asistencias del Liverpool en la Premier League, en el empate 1-1 del domingo contra el Brentford. A pesar de los rumores que apuntaban a que Arne Slot podría dejarlo fuera tras las críticas indirectas de Salah después de la derrota ante Aston Villa, el jugador de 33 años salió de titular en la banda derecha, posición que ha hecho suya desde su llegada procedente de la Roma en 2017.

Como era de esperar, Salah buscó aumentar su cuenta de 257 goles con el Liverpool, pero no lo logró: su mejor intento, un tiro libre desde el borde del área, golpeó el poste.

Sin embargo, sí firmó su asistencia 93 con un preciso centro desde la derecha que Curtis Jones aprovechó para marcar poco antes del minuto 60.

El Brentford igualó con un cabezazo de Kevin Schade, pero el punto bastó a los locales para asegurar la quinta plaza y la clasificación a la Liga de Campeones.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores del Liverpool que saltaron al campo en Anfield, donde Salah y Andy Robertson cerraron sus carreras en Merseyside.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (6/10):

    En lo que podría haber sido su despedida de Anfield, el brasileño realizó una parada decisiva ante Schade justo antes del descanso, aunque no evitó el empate del Brentford.

    Curtis Jones (7/10):

    Volvió a actuar como lateral derecho y cumplió. Participó en los mejores ataques del Liverpool en la primera parte y marcó el gol decisivo tras una perfecta llegada para rematar un centro de Salah. El balón que golpeó en su espalda y terminó en el cabezazo de Schade recordó su calidad, clave ante su posible salida en verano.

    Ibrahima Konaté (5/10):

    Dominó por aire y mostró buena precisión en el pase, aunque recibió una amarilla evitable por una falta torpe, propia del Konate que acaba contrato.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Actuación dominante del holandés, aunque lamentará que el Liverpool volvió a encajar.

    Andy Robertson (6/10):

    Titular ante Kerkez en su despedida, fue sólido sin brillar. Schade le ganó la posición en el empate, aunque el centro desviado sorprendió a toda la defensa. Al igual que su amigo Salah, el escocés recibió una ovación merecida al ser sustituido.

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Gravenberch, muy activo, hizo un par de buenas internadas en la primera parte y casi marca con un disparo desde lejos.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Jugó con mucha energía, pero su actuación fue ineficaz y su frustración quedó patente en la entrada descontrolada sobre Igor Thiago que le valió una tarjeta amarilla en el tiempo de descuento.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Siempre lleno de energía, asistió a Gakpo con un magnífico centro y luego creó otra ocasión clara para Wirtz. Sin ser deslumbrante, es el único candidato firme al título de mejor jugador de la temporada del Liverpool.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (8/10):

    Jugó con la determinación de despedirse con un gol y la fortuna le fue esquiva: su gran lanzamiento de falta en la primera parte golpeó el poste con Kelleher ya batido. El pase para el gol de Jones fue un clásico de Salah y le permitió superar a Steven Gerrard como máximo asistente del Liverpool en la Premier League.

    Cody Gakpo (6/10):

    Creó un par de ocasiones para sus compañeros en ataque, y fue el holandés quien habilitó a Salah para que este asistiera a Jones en el primer gol, pero Gakpo se quedará con la frustración de que su remate de cabeza a puerta vacía tras un centro de Szoboszlai se estrellara en un defensa del Brentford.

    Rio Ngumoha (7/10):

    El valiente juvenil desafió a su marcador en cada ocasión y casi rompe el empate con un magnífico disparo con efecto que se marchó ligeramente desviado.


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    Suplentes y entrenador

    Florian Wirtz (6/10):

    El alemán, ya recuperado, sustituyó a Ngumoha con menos de 20 minutos por jugarse; pese a empezar algo lento, solo una brillante parada de Kelleher en los últimos segundos le impidió marcar el gol de la victoria.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Tomó el relevo de Salah en la banda derecha en el minuto 74, pero no tuvo mucho impacto.

    Trey Nyoni (N/A):

    Entró por Gravenberch en el centro del campo en los últimos 10 minutos.

    Milos Kerkez (N/A):

    Salió por Robertson en el 83’.

    Joe Gómez (N/A):

    Sustituyó a Konaté en los últimos compases.

    Arne Slot (5/10):

    Resistió la tentación de dejar en el banquillo a Salah tras su último arrebato y fue recompensado con una asistencia. Ngumoha también lo hizo bien en su última titularidad, pero Slot tiene mucho trabajo por delante este verano para arreglar su desastrosa defensa.