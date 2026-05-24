Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. Brentford: Mo Salah se despide con una asistencia magistral y los Reds aseguran la Liga de Campeones con un empate en la última jornada

Como era de esperar, Salah buscó aumentar su cuenta de 257 goles con el Liverpool, pero no lo logró: su mejor intento, un tiro libre desde el borde del área, golpeó el poste.

Sin embargo, sí firmó su asistencia 93 con un preciso centro desde la derecha que Curtis Jones aprovechó para marcar poco antes del minuto 60.

El Brentford igualó con un cabezazo de Kevin Schade, pero el punto bastó a los locales para asegurar la quinta plaza y la clasificación a la Liga de Campeones.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores del Liverpool que saltaron al campo en Anfield, donde Salah y Andy Robertson cerraron sus carreras en Merseyside.