Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. Aston Villa: ¿Se le acabó el tiempo a Arne Slot? Los Reds cayeron goleados por Ollie Watkins y compañía, pese al esfuerzo del joven Rio Ngumoha

El Villa empezó fuerte y, tras un breve repunte del Liverpool, se adelantó justo antes del descanso: Morgan Rogers remató con efecto una jugada ensayada. Pero la ventaja duró poco, pues Virgil van Dijk cabeceó fácil un tiro libre al inicio del segundo tiempo.

Sin embargo, la ventaja visitante duró apenas cinco minutos. Tras un disparo al poste de Rio Ngumoha, un resbalón de Dominik Szoboszlai permitió a Morgan Rogers asistir a Watkins, quien marcó el 2-1. Emiliano Buendía acertó el poste, pero poco después Watkins aprovechó un rechace de Giorgi Mamardashvili para marcar el tercero.

En el 90’, Watkins devolvió la asistencia a McGinn, que tuvo tiempo de apuntar y disparar desde la frontal para sentenciar. Van Dijk marcó su segundo cabezazo, pero solo fue el 3-2. Con este triunfo el Villa supera al Liverpool y se mete cuarto, clasificándose para la Champions, mientras que al equipo de Slot aún le queda trabajo.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Villa Park...