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Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. Aston Villa: ¿Se le acabó el tiempo a Arne Slot? Los Reds cayeron goleados por Ollie Watkins y compañía, pese al esfuerzo del joven Rio Ngumoha

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Aston Villa vs Liverpool

La defensa del título del Liverpool tocó fondo el viernes al perder 4-2 contra el Aston Villa, que se aseguró un lugar en la Liga de Campeones y complicó las opciones europeas de los ‘reds’. Ollie Watkins, autor de dos goles y una asistencia, sometió a los Reds durante todo el encuentro. La derrota por 4-2 deja al equipo de Arne Slot quinto en la Premier League, cuatro puntos por encima del Bournemouth, sexto, tras jugar un partido más.

El Villa empezó fuerte y, tras un breve repunte del Liverpool, se adelantó justo antes del descanso: Morgan Rogers remató con efecto una jugada ensayada. Pero la ventaja duró poco, pues Virgil van Dijk cabeceó fácil un tiro libre al inicio del segundo tiempo.

Sin embargo, la ventaja visitante duró apenas cinco minutos. Tras un disparo al poste de Rio Ngumoha, un resbalón de Dominik Szoboszlai permitió a Morgan Rogers asistir a Watkins, quien marcó el 2-1. Emiliano Buendía acertó el poste, pero poco después Watkins aprovechó un rechace de Giorgi Mamardashvili para marcar el tercero.

En el 90’, Watkins devolvió la asistencia a McGinn, que tuvo tiempo de apuntar y disparar desde la frontal para sentenciar. Van Dijk marcó su segundo cabezazo, pero solo fue el 3-2. Con este triunfo el Villa supera al Liverpool y se mete cuarto, clasificándose para la Champions, mientras que al equipo de Slot aún le queda trabajo.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Villa Park...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (4/10):

    Casi encaja un gol al salir tarde de la portería y no transmitió confianza. Podría haber evitado el primer y el tercer tanto del Villa.

    Joe Gómez (4/10):

    No ganó ningún duelo por el balón y aportó poco en fase ofensiva desde el lateral derecho.

    Ibrahima Konaté (5/10):

    Atormentado por Watkins en otra actuación inestable del francés, al que no le dieron ni un momento para asentarse.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Inusualmente impreciso al salir desde atrás. Marcó dos goles de cabeza sencillos, pero el capitán se mostró muy frustrado.

    Milos Kerkez (4/10):

    Por su banda llegaba el peligro del Villa, y no fue eficaz ni en defensa ni en ataque. Mal ante McGinn al final.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Centro del campo

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Sin control del partido, aunque ayudó en defensa. Exageró una caída antes del tercer gol del Villa.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    Pasivo en el centro del campo, superado en el duelo físico y con suerte de no ser castigado tras un mal pase. Sustituido cuando aún quedaba mucho tiempo por jugar.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Puso a prueba a Emi Martínez con su característico disparo con efecto desde lejos y asistió en los dos goles de Van Dijk, aunque un resbalón suyo fue aprovechado en la otra área.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Curtis Jones (5/10):

    Recorrió todo el campo buscando el balón y mostró algo de empuje, aunque su traslado a lateral derecho le restó influencia.

    Cody Gakpo (4/10):

    No fue lo suficientemente rápido como para frenar a Rogers en el primer gol. El juego de pase no fue muy bueno, pero él se quedó como un mero espectador en la delantera.

    Rio Ngumoha (6/10):

    De nuevo, la chispa más brillante del Liverpool en ataque. Siempre fue una amenaza y tuvo muy mala suerte al estrellar el balón en la base del poste.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Suplentes y entrenador

    Federico Chiesa (6/10):

    Parecía muy activo, pero no logró marcar la diferencia.

    Florian Wirtz (5/10):

    No logró entrar en el partido en absoluto.

    Mohamed Salah (N/A):

    Igual que Wirtz: no tuvo el efecto deseado.

    Arne Slot (3/10):

    Se ha sugerido que su puesto está a salvo, pero fue otra noche horrible en la que sus jugadores no respondieron a la intensidad rival. Una actuación que podría influir en la decisión directiva sobre su futuro.

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