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Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs. Aston Villa: ¡Rio Ngumoha no puede hacerlo todo solo! Ollie Watkins lideró la goleada a unos Reds desastrosos a pesar del gran esfuerzo del joven

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Aston Villa vs Liverpool

La defensa del título del Liverpool tocó fondo el viernes: perdió 4-2 contra el Aston Villa, ya clasificado para la Liga de Campeones, y puso en riesgo su propio billete europeo. Ollie Watkins fue un tormento: marcó dos goles y dio una asistencia. El equipo de Arne Slot queda quinto, cuatro puntos por encima del Bournemouth, sexto, tras jugar un partido más.

El Villa empezó fuerte y, tras un breve repunte del Liverpool, se adelantó justo antes del descanso gracias a un gran disparo con efecto de Morgan Rogers, al final de una jugada a balón parado. Sin embargo, los visitantes empataron al inicio de la segunda parte cuando Virgil van Dijk, completamente solo, remató de cabeza una falta lateral.

Sin embargo, la reacción no llegó, y los de Unai Emery volvieron a adelantarse menos de cinco minutos después. Instantes después de que Rio Ngumoha estrellara un balón en el poste, un resbalón de Dominik Szoboszlai permitió una rápida combinación de Rogers y Watkins, quien marcó en el segundo palo. Poco después, Emi Buendía acertó el poste, pero el Villa sentenció cuando Giorgi Mamardashvili despejó un tiro a los pies de Watkins, que remató a bocajarro.

En el 90’, Watkins devolvió la asistencia a McGinn, que, con calma, colocó el balón en la escuadra desde el borde del área para sentenciar la noche negra de los campeones. Van Dijk marcó su segundo cabezazo, pero solo fue el 3-2. Con este triunfo el Villa supera al Liverpool y se mete cuarto, garantizando su plaza en la Champions, mientras que al equipo de Slot aún le queda trabajo.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Villa Park...

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    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (4/10):

    Casi le sorprenden al salir de forma apresurada y no transmitió confianza. Podría haber evitado el primer y el tercer gol del Villa.

    Joe Gómez (4/10):

    No ganó ningún duelo por el balón y aportó poco en fase ofensiva desde el lateral derecho.

    Ibrahima Konaté (5/10):

    Atormentado por Watkins en otra actuación inestable del francés, al que no le dieron ni un momento para asentarse.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Inusualmente impreciso al iniciar el juego desde atrás. Marcó dos goles de cabeza sencillos, pero transmitió frustración.

    Milos Kerkez (4/10):

    Por su banda llegaba el peligro del Villa, y no fue eficaz ni en defensa ni en ataque. Mal ante McGinn al final.

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    Centro del campo

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Sin control del partido, aunque ayudó en defensa. Exageró una falta antes del tercer gol del Villa.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    Pasivo en el centro del campo, superado en el duelo físico y con suerte de no ser castigado tras un mal pase. Sustituido cuando aún quedaba mucho tiempo por jugar.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Puso a prueba a Emi Martínez con su característico disparo con efecto desde lejos y asistió en los dos goles de Van Dijk, aunque su resbalón en el otro extremo costó caro.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Curtis Jones (5/10):

    Recorrió todo el campo buscando el balón y mostró algo de empuje, aunque su traslado al lateral derecho le restó influencia.

    Cody Gakpo (4/10):

    No fue lo suficientemente rápido como para frenar a Rogers en el primer gol. El juego de pase no fue muy bueno, pero él se quedó como un mero espectador en la delantera.

    Rio Ngumoha (6/10):

    De nuevo, la mayor chispa ofensiva del Liverpool. Siempre peligroso y con mala suerte al estrellar el balón en el poste.

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    Suplentes y entrenador

    Federico Chiesa (6/10):

    Parecía muy activo, pero no logró marcar la diferencia.

    Florian Wirtz (5/10):

    No logró meterse en el partido en absoluto.

    Mohamed Salah (N/A):

    Igual que Wirtz: no tuvo el efecto deseado.

    Arne Slot (3/10):

    Se dice que su puesto está a salvo, pero fue otra noche horrible en la que sus jugadores no respondieron a la intensidad rival. Una actuación que podría influir en la decisión de la directiva sobre su futuro.

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