El Villa empezó fuerte y, tras un breve repunte del Liverpool, se adelantó justo antes del descanso gracias a un gran disparo con efecto de Morgan Rogers, al final de una jugada a balón parado. Sin embargo, los visitantes empataron al inicio de la segunda parte cuando Virgil van Dijk, completamente solo, remató de cabeza una falta lateral.

Sin embargo, la reacción no llegó, y los de Unai Emery volvieron a adelantarse menos de cinco minutos después. Instantes después de que Rio Ngumoha estrellara un balón en el poste, un resbalón de Dominik Szoboszlai permitió una rápida combinación de Rogers y Watkins, quien marcó en el segundo palo. Poco después, Emi Buendía acertó el poste, pero el Villa sentenció cuando Giorgi Mamardashvili despejó un tiro a los pies de Watkins, que remató a bocajarro.

En el 90’, Watkins devolvió la asistencia a McGinn, que, con calma, colocó el balón en la escuadra desde el borde del área para sentenciar la noche negra de los campeones. Van Dijk marcó su segundo cabezazo, pero solo fue el 3-2. Con este triunfo el Villa supera al Liverpool y se mete cuarto, garantizando su plaza en la Champions, mientras que al equipo de Slot aún le queda trabajo.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Villa Park...