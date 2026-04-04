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Salah Van Dijk Slot Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Manchester City: ¡Otra vergüenza para Arne Slot! Mohamed Salah y Virgil van Dijk cuelan en sus actuaciones, mientras los Reds quedan eliminados de la FA Cup sin apenas oponer resistencia

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Manchester City vs Liverpool

El Liverpool quedó eliminado de la FA Cup el sábado tras caer por 4-0 en los cuartos de final ante el Manchester City, lo que aumenta aún más la presión sobre el entrenador Arne Slot. A pesar de mostrar en algunos momentos un buen juego, los Reds se vinieron abajo en un lapso de 18 minutos a ambos lados del descanso, cuando un hat-trick de Erling Haaland y un gol de Antoine Semenyo sellaron el pase del City a las semifinales.

El Liverpool puso en aprietos a los locales desde el principio con su presión alta, pero le costó crear peligro ante James Trafford, el portero del City. Mohamed Salah debería haberlo hecho mejor cuando recibió un pase en profundidad de Giorgi Mamardashvili, pero el egipcio, que disputaba su primer partido desde que anunciara su intención de abandonar Anfield este verano, tardó demasiado en rematar, lo que permitió a Abdukodir Khusanov entrar a por él en el momento del disparo.

Hugo Ekitike, por su parte, envió fuera un par de disparos, por lo que el primer gol no llegó hasta que Virgil van Dijk derribó a Nico O'Reilly dentro del área del Liverpool, y Haaland no falló desde el punto de penalti. El internacional noruego duplicó la ventaja del City en el tiempo de descuento de la primera parte al adelantarse a Ibrahima Konaté para rematar de cabeza un centro de Semenyo.

El propio Semenyo se estrenó como goleador poco después del descanso con un remate por encima del portero tras un pase a sus espaldas de la zaga del Liverpool, antes de que Haaland marcara con un disparo que rebotó en el larguero tras un pase de O'Reilly tras otra jugada irresistible del City.

El Liverpool tuvo la oportunidad de recortar distancias cuando Hugo Ekitike fue derribado por Matheus Nunes en el área, pero Trafford detuvo el lanzamiento de Salah, lo que resumió otro día miserable para los que pronto dejarán de ser campeones de la Premier League.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el Etihad...

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (5/10):

    Mostró un buen manejo del balón en general y no se le puede culpar de ninguno de los goles. Probablemente debería haber dado una asistencia a Salah cuando el marcador estaba 0-0.

    Joe Gómez (6/10):

    Consiguió neutralizar a Doku durante la mayor parte del partido, aunque algunos de sus saques de banda largos causaron problemas. No logró seguir a O'Reilly en el cuarto gol del City.

    Ibrahima Konaté (4/10):

    Nunca se mostró cómodo frente a Haaland después de que el delantero del City lo derribara al principio del partido. Fue superado en el juego aéreo en el segundo gol del City y de Haaland.

    Virgil van Dijk (2/10):

    ¿Estamos asistiendo al principio del fin del gran hombre? Una entrada floja provocó el penalti, mientras que se quedó clavado en cada uno de los tres goles siguientes. Una sombra de lo que fue.

    Milos Kerkez (5/10):

    Lo hizo bien contra Semenyo y Cherki al principio, antes de acabar superado por los dos jugadores más creativos del City.

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Centro del campo

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Hizo un buen trabajo apoyando a Gómez frente a Doku, pero eso acabó limitando su aportación ofensiva en el otro lado del campo.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    La tarjeta amarilla recibida en la primera parte limitó su capacidad para presionar al centro del campo del City a partir de ese momento, lo que redujo su impacto en el partido.

    Curtis Jones (5/10):

    Combativo en su regreso a la alineación, pero sus pases fueron demasiado imprecisos para su gusto.

    Florian Wirtz (6/10):

    Tuvo mucho protagonismo en la primera parte, ya que encontró huecos y realizó algunos toques delicados. Sin embargo, quizá podría haber ayudado más a Kerkez en defensa.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (2/10):

    No ha sido el comienzo de su gira de despedida que él hubiera deseado. Tardó demasiado en reaccionar ante una gran ocasión para abrir el marcador y luego falló un penalti espantoso. Tampoco estuvo lo suficientemente presente en el juego durante el resto del partido.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Demostró ser escurridizo en algunos momentos de la primera parte con sus movimientos, pero fue poco eficaz ante la portería. Sí que provocó el penalti con una gran carrera en la segunda parte.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Sustituyó a Gómez, pero fue una figura secundaria durante la media hora que estuvo en el campo.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Obligó a Trafford a lucirse con un disparo lejano tras sustituir a Gravenberch.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Tuvo un par de momentos peligrosos en otra brillante aparición desde el banquillo.

    Cody Gakpo (5/10):

    Apenas se le vio en el partido tras sustituir a Ekitike.

    Federico Chiesa (5/10):

    Salió por Salah en los últimos minutos, pero apenas tocó el balón.

    Arne Slot (3/10):

    Su sistema funcionó bien durante casi 40 minutos y causó problemas al City. Pero las debilidades de su equipo quedaron al descubierto una vez que se vieron por detrás en el marcador y daba la sensación de que los Reds ya se habían rendido al principio de la segunda parte, lo que no dice mucho a favor del entrenador.

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