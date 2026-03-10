Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Galatasaray: ¡Qué desastre! Mohamed Salah vuelve a tener un mal día, mientras que Ibrahima Konate vuelve a dar lo peor de sí mismo en un partido en el que los Reds pierden por su falta de acierto en la Liga de Campeones

Sorprendentemente, Ibrahima Konate tuvo un rendimiento aún peor que hace seis meses, con los intentos del central por despejar el balón rozando lo cómico en algunos momentos. Sin embargo, el francés no fue el único Red que tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado; Virgil van Dijk tuvo un mal partido junto a Konate, mientras que Mohamed Salah tuvo una actuación pésima y fue sustituido a mitad de la segunda parte, junto con Milos Kerkez.
Además, fue la incapacidad colectiva del Liverpool para defender las jugadas a balón parado lo que le costó otro partido, con Mario Lemina marcando el único gol de la noche desde cerca tras rematar un cabezazo de Victor Osimhen a la salida de un córner.
A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Liverpool que participaron en el RAMS Park...