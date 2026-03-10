Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Galatasaray: ¡Qué desastre! Mohamed Salah vuelve a tener un mal día, mientras que Ibrahima Konate vuelve a dar lo peor de sí mismo en un partido en el que los Reds pierden por su falta de acierto en la Liga de Campeones

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, afirmó que su equipo estaba en una situación mucho mejor al regresar a Estambul para enfrentarse al Galatasaray en la Liga de Campeones el martes, pero los Reds parecían no haber progresado en absoluto, ya que volvieron a caer por 1-0 en el RAMS Park, lo que esta vez les pone en serio peligro de quedar eliminados.

Sorprendentemente, Ibrahima Konate tuvo un rendimiento aún peor que hace seis meses, con los intentos del central por despejar el balón rozando lo cómico en algunos momentos. Sin embargo, el francés no fue el único Red que tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado; Virgil van Dijk tuvo un mal partido junto a Konate, mientras que Mohamed Salah tuvo una actuación pésima y fue sustituido a mitad de la segunda parte, junto con Milos Kerkez.

Además, fue la incapacidad colectiva del Liverpool para defender las jugadas a balón parado lo que le costó otro partido, con Mario Lemina marcando el único gol de la noche desde cerca tras rematar un cabezazo de Victor Osimhen a la salida de un córner.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Liverpool que participaron en el RAMS Park... 

    Portero y defensa

    Giorgio Mamardashvili (5/10):

    Salió titular en sustitución del lesionado Alisson y, aunque poco pudo hacer ante el primer gol del Gala, tuvo suerte de salir airoso tras calcular mal un centro desde la izquierda de Lang. Poco después realizó una buena parada ante Sánchez, pero nunca pareció convincente, especialmente con el balón en los pies.

    Joe Gomez (5/10):

    No fue una gran sorpresa que lo eligieran por delante de Frimpong para un encuentro tan duro y físico, pero no impresionó especialmente en defensa, mientras que sus deficiencias técnicas quedaron inevitablemente al descubierto en ataque.

    Ibrahima Konate (3/10):

    El regreso de la versión calamitosa de Konate de la primera mitad de la temporada. Tuvo mucha suerte de salir airoso de dos intentos de despeje atroces, que deberían haber acabado en goles de Osimhen, mientras que sus pases fueron terribles durante todo el partido.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Hizo una oportuna intercepción para frustrar una peligrosa jugada del Gala, pero se quedó atrapado en tierra de nadie en la ocasión de cabeza de Sánchez, y su tarjeta amarilla por una falta innecesaria sobre Sara resumió su actuación descuidada en general.

    Milos Kerkez (4/10):

    Recibió una tarjeta amarilla por una entrada torpe sobre Sara en la primera parte, por lo que Slot decidió sabiamente sustituirlo a mitad de la segunda parte, dado que corría el riesgo de recibir una tarjeta roja por su estilo de juego combativo.

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (5/10):

    No rehuyó el combate y mostró algunos toques encantadores, pero nunca logró aportar el control y la compostura que el Liverpool necesitaba tan desesperadamente. 

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Nunca dejó de luchar, pero perdió más duelos de los que ganó y sus pases tampoco fueron muy buenos. Además, debería haber disparado en lugar de pasar el balón tras recibir un pase en el área al principio del partido.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Jugó con mucha energía y determinación, pero fue incapaz de ejercer una influencia real sobre el partido, y sus contribuciones más destacadas fueron un par de buenos disparos desde lejos.

    Ataque

    Mohamed Salah (3/10):

    Tras mostrar signos de vida la semana pasada ante el Wolverhampton, el «rey egipcio» del Liverpool volvió a ofrecer una actuación dolorosamente ineficaz. No realizó ni un solo disparo y solo tocó el balón una vez dentro del área antes de ser sustituido, con razón, por Frimpong a mitad de la segunda parte.

    Hugo Ekitike (4/10):

    Supuso una amenaza ocasional con su velocidad y movimiento, pero en general no aportó lo suficiente. Cuando llegó su gran oportunidad, no supo aprovecharla. 

    Florian Wirtz (4/10):

    El alemán regresó al once inicial, pero debería haber aprovechado mejor la mejor ocasión del Liverpool en la primera parte, además de pecar en ocasiones de querer ser demasiado ingenioso. El Liverpool necesita que Wirtz esté en plena forma y a tope para el partido de vuelta.

    Sustitutos y entrenador

    Andy Robertson (6/10):

    Sin duda se habrá sentido frustrado por haber sido relegado al banquillo tras su decisiva actuación en Molineux el viernes, pero lo hizo bien tras sustituir a Kerkez.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Aportó el ritmo que tanto necesitaba el ataque del Liverpool, pero no logró tener un impacto decisivo.

    Cody Gakpo (N/A):

    Sustituyó a Wirtz cuando quedaban poco más de 15 minutos del tiempo reglamentario.

    Arne Slot (5/10):

    Otra noche infernal en Estambul para Slot. Ninguna de sus grandes decisiones en la selección dio sus frutos, ya que Kerkez tuvo problemas con Sara en el lado izquierdo, mientras que Wirtz, como era de esperar, no parecía estar preparado para un partido de esta intensidad. Slot realmente necesita idear una remontada clásica en Anfield la próxima semana, porque quedar eliminado de los octavos de final de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva, y además por este equipo del Galatasaray, sería terrible para un entrenador que ya se encuentra bajo una enorme presión. Desde luego, no son el PSG.

