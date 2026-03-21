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Harry Sherlock

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Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Brighton: ¡Danny Welbeck marca un doblete! Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté se quedan dormidos en la lamentable derrota del equipo de Arne Slot

El Liverpool cayó derrotado por 2-1 ante el Brighton and Hove Albion en el Amex Stadium el sábado, tras un doblete de Danny Welbeck que dio los tres puntos a los Seagulls. Los Reds ofrecieron una actuación descoordinada, a pesar del gol de Milos Kerkez, después de que Hugo Ekitike se lesionara en los primeros diez minutos. Se trata de otro resultado desastroso para el entrenador Arne Slot, quien parece haberse quedado sin ideas en el banquillo.

En tan solo siete minutos, Hugo Ekitike tuvo que ser sustituido por lesión, tras una entrada de James Milner. Y menos de diez minutos después, el Brighton se adelantó en el marcador gracias a Welbeck, que remató de cabeza en el segundo palo tras un magnífico centro del exjugador del Inter de Miami Diego Gómez. 

Kerkez, sin embargo, respondió al aprovechar un pase en largo del portero Giorgi Mamardashvili y un error defensivo de Lewis Dunk, que intentó cabecear el balón hacia atrás para Bart Verbruggen, lo que permitió al húngaro marcar con un bonito remate. 

En la segunda parte, el Brighton siguió ejerciendo una intensa presión y Welbeck anotó el segundo, cuando Jack Hinshelwood se coló a espaldas de Van Dijk y cedió el balón al delantero para que completara su doblete, a pesar de las protestas por fuera de juego.

El Liverpool buscó el empate en los últimos minutos, pero fue el Brighton el que siguió creando ocasiones, y Curtis Jones tuvo que despejar un disparo que se colaba en la portería sobre la línea para mantener la diferencia en un gol.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el AMEX Stadium...

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Perdió el balón en la jugada previa al gol de Welbeck. Un error garrafal. Sus defensas le fallaron en el segundo gol de Welbeck. Realizó algunas paradas importantes, pero no se puede ser tan descuidado con el balón como lo fue Mamardashvili, ya que eso le cuesta caro al equipo.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Recibió un par de golpes fuertes en la primera parte, pero siguió adelante. Le costó contener a Minteh durante todo el partido y fue sustituido en la segunda parte cuando el Liverpool se lanzó al ataque. 

    Ibrahima Konaté (4/10):

    Superado en el juego aéreo por Welbeck en el segundo palo. Protestó y pidió falta, pero nunca se le concedió. Tampoco estuvo a la altura en el segundo. Sustituido. No está a la altura.

    Virgil van Dijk (5/10):

    Confió en que Konate despejara cuando Welbeck marcó, pero se quedó igualmente clavado. Se durmió cuando Hinshelwood se le coló por detrás. Parece una sombra del jugador que fue.

    Milos Kerkez (6/10):

    Empató de forma brillante, arriesgándose con un pase en largo y rematando con ingenio para igualar el marcador del Liverpool. Siempre enérgico, pero su defensa deja mucho que desear. Sustituido.

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Sólido en el centro del campo, pero se retrasó demasiado antes del segundo gol de Welbeck y perdió a su hombre. Se fue apagando a medida que avanzaba el partido.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Un brillante portero le negó el gol tras un buen remate de cabeza en la primera parte. El Brighton le marcó bien y se sintió frustrado por su falta de influencia en el último tercio del campo.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Siempre metido en el juego. Buscaba constantemente el juego hacia delante, pero le faltó su magia a balón parado. Creó más ocasiones que cualquier otro centrocampista; es el mejor jugador del Liverpool, aunque hoy no fuera su día.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Florian Wirtz (7/10):

    Se implicó de maravilla, siempre se mostró positivo, pero ha añadido un aspecto físico a su juego que le permite defender. Una gran actuación, pero no logró descifrar la defensa del Brighton.

    Hugo Ekitike (N/A):

    Necesitó asistencia médica tras una dura entrada de James Milner al principio del partido. Intentó seguir jugando, pero no pudo físicamente y fue sustituido en el minuto siete.

    Cody Gakpo (5/10):

    Lanzó un par de disparos a puerta, pero no logró romper la defensa. Siempre juega en la línea de fuera de juego, pero el Liverpool no consiguió habilitarlo. Una tarde frustrante.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    Suplentes y entrenador

    Curtis Jones (6/10):

    Salió al campo en sustitución de Ekitike tras solo siete minutos. Obligó al portero a realizar una parada muy buena, pero por lo demás pasó bastante desapercibido.

    Rio Ngumoha (5/10):

    Salió por Frimpong. No consiguió tocar el balón. 

    Federico Chiesa (N/A):

    Salió por Konate. Sin impacto.

    Andrew Robertson (N/A):

    Sustituyó a Kerkez. Se incorporó a la zaga. 

    Arne Slot (4/10):

    El Liverpool parece haberse quedado sin ideas. No hubo fluidez en el juego y sus cambios no ayudaron, ya que el equipo careció de un referente tras la salida de Ekitike. ¿Sabe cómo solucionar esto? El veredicto sigue sin estar claro. 

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