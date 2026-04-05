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Calificaciones de los jugadores del Inter Miami frente al Austin FC: Lionel Messi y Luis Suárez marcan en el empate inaugural del Nu Stadium

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Inter Miami CF vs Austin FC
Austin FC
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L. Messi
Luiz Suárez

El Inter Miami necesitó una actuación heroica de Luis Suárez en los últimos minutos para salvar un punto tras haber sido superado ampliamente por el Austin FC en un debut irregular en su nuevo estadio. Lionel Messi, como era de esperar, marcó un gol, pero los visitantes crearon las mejores ocasiones a lo largo del partido y el Miami tuvo suerte de salir con un empate a 2-2 en la noche inaugural.

El Austin intentó aguar la fiesta desde el principio. Tuvieron mala suerte al no obtener un penalti a los 30 segundos, y Myrto Uzuni estrelló el balón en el poste tras un tiro libre poco después. Se adelantaron merecidamente a los seis minutos. Guilherme Biro fue el artífice, colándose en el área y saltando para rematar un córner y poner el 1-0 en el marcador.

Pero Miami respondió. Messi, como no podía ser de otra manera, marcó el primer gol de Miami en su nuevo estadio. Ian Fray envió un balón al área y Messi remató de cabeza superando a un Brad Stuver descolocado. Austin tuvo menos ocasiones durante el resto de la primera parte, pero se mostró más peligroso. Christian Ramírez fue el que más cerca estuvo, al estrellar un balón en el poste tras una jugada bien elaborada.

Austin siguió creando peligro en la segunda parte. La entrada de Jayden Nelson les dio un impulso de velocidad al descanso, y el suplente marcó el segundo gol, culminando un contraataque bien trabajado.

Sin embargo, esta noche no podía terminar con una derrota de Miami. Un veterano se encargó de ello. Suárez fue el primero en reaccionar a un pase de cabeza tras un córner y remató de volea a puerta vacía.

El Miami buscó el gol de la victoria. Maxi Falcón falló un par de ocasiones al final. Messi estrelló un balón en el larguero. Pero el gol de la victoria nunca llegó.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Nu Stadium...

  • Ian FrayGetty

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (5/10):

    No pudo hacer nada en el primer gol y se lanzó en la dirección equivocada en el segundo.

    Ian Fray (6/10):

    Asistió en el primer gol de Miami y realizó un buen partido.

    Maxi Falcon (4/10):

    Perdió el balón en varias ocasiones y tuvo problemas con su posicionamiento.

    Micael (6/10):

    Le costó lidiar con la velocidad de Jayden Nelson en la segunda parte.

    Noah Allen (5/10):

    Un partido para olvidar. Sólido en defensa, pero inusualmente impreciso con el balón.

    • Anuncios
  • Rodrigo De PaulGetty

    Centro del campo

    David Ayala (5/10):

    Tuvo mucha suerte de no cometer un penalti en los primeros 60 segundos. No aportó mucha estabilidad en el centro del campo.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Estuvo en todas partes durante todo el partido. Fue el que más tocó el balón, cubrió muchísimo terreno y ayudó en defensa.

    Telasco Segovia (6/10):

    Hizo un gran trabajo de carrera y fue fiable cuando tenía el balón.

  • Lionel MessiGetty

    Ataque

    Tadeo Allende (6/10):

    Hizo un buen partido por la derecha y creó un par de ocasiones. Sin embargo, falló un pase con la portería a sus pies en el momento menos oportuno.

    Lionel Messi (8/10):

    Marcó el primer gol del Miami y estuvo a punto de marcar en otras ocasiones. Obligó a Stuver a realizar varias paradas impresionantes.

    Mateo Silvetti (6/10):

    Falló un par de ocasiones claras, incluida una muy importante al final del partido.

  • Javier MascheranoGetty

    Suplentes y entrenador

    Gonzalo Luján (6/10):

    Hizo un buen partido por la derecha.

    Yannick Bright (7/10):

    Recibió una tarjeta amarilla al minuto de salir al campo, pero a partir de ahí se mostró mucho más disciplinado.

    German Berterame (5/10):

    No aportó mucho desde el banquillo.

    Luis Suárez (8/10):

    Impresionante desde el banquillo. Marcó el gol del empate y pudo haber marcado otro en los últimos minutos.

    Daniel Pinter (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Javier Mascherano (6/10):

    Sus cambios sin duda funcionaron, pero el entrenador estará decepcionado por las numerosas ocasiones que concedió el Miami. Difícilmente se puede considerar un comienzo de ensueño en su nuevo estadio.

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