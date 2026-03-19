Parecía que todo iba a merecer la pena. Tras decidir dar descanso a las grandes estrellas del equipo en el empate del pasado fin de semana en Charlotte, el Inter Miami iba viento en popa en Nashville. Lionel Messi marcó, anotando su gol número 900 como profesional. El partido estaba firmemente bajo su control. Entonces, en un breve instante, perdieron el control cuando el Nashville SC marcó. El gol a domicilio dejó atónito al Miami y lo eliminó de la CONCACAF Champions Cup.

El empate de Cristian Espinoza en el minuto 74 neutralizó el primer gol de Messi en un empate a 1-1. Tras el empate sin goles de la semana pasada en Tennessee, el Nashville pasa de ronda. Este resultado escuece a los Herons durante un tiempo.

Gran parte de los dos primeros tercios del partido fueron para Miami, salvo por la lesión en la primera parte del nuevo fichaje Sergio Reguilón. Messi marcó su gol con un remate impecable, despistando a los defensas de Nashville en el área antes de enviar el balón al fondo de la red, como suele hacer. Parecía que eso sería suficiente, hasta que dejó de serlo. En el minuto 74, Espinoza aprovechó un momento de caos y envió el balón al fondo de la red segundos después de que Dayne St. Clair realizara una primera parada. St. Clair y la mitad de la defensa de Miami solo pudieron mirar cómo se amontonaban en su propia portería mientras Espinoza les superaba con su disparo.

No hubo magia de última hora para Messi ni respiro de última hora para el Miami. Quedan fuera de la competición, una que estaban tan desesperados por ganar en su búsqueda por convertirse en el mejor equipo de Norteamérica. Sin embargo, este año no sucederá, ya que los Herons no fueron lo suficientemente decisivos como para conseguir el resultado que necesitaban en su propio campo.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Chase Stadium...