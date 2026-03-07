Calificaciones de los jugadores del Inter Miami contra el D.C. United: Lionel Messi y Rodrigo De Paul cumplen con su cometido y los Herons sobreviven a un susto en los últimos minutos

Mucho antes del pitido inicial, estaba claro que, a pesar de ser los visitantes, el público de Baltimore apoyaba al Inter Miami. El día también fue suyo, ya que los miles de aficionados que abarrotaron el estadio para ver la magia de Lionel Messi disfrutaron de lo lindo cuando los Herons ganaron 2-1 en el M&T Bank Stadium.

El argentino marcó el gol que resultó ser el de la victoria, ayudando al Inter Miami a superar al D.C. United. La victoria fue la segunda consecutiva de Miami tras la abultada derrota por 3-0 ante el Los Angeles FC en el primer partido, y aunque gran parte del encuentro fue relativamente fácil, los Herons tuvieron que esforzarse un poco al final.

Miami se adelantó en el minuto 17 con un gol de Rodrigo de Paul que le dio una ventaja de 1-0. Solo 10 minutos después, esa ventaja se duplicó cuando Messi superó al portero Sean Johnson para rematar una fantástica asistencia de Matteo Silvetti.

A partir de ahí, gran parte del partido se jugó en piloto automático, hasta que de repente dejó de ser así. Un gol en el minuto 75 dio al D.C. United algo de esperanza, pero al final, los visitantes pudieron aguantar el empuje del D.C. en los últimos minutos. No fue su mejor actuación, pero fue una victoria, que Miami aceptará en este momento del año.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el M&T Stadium...