El Chelsea empezó desorganizado ante un motivado Sunderland, que buscaba sellar su regreso a Europa con una victoria. Cole Palmer, recién excluido de la selección inglesa para el Mundial, falló un mano a mano a los cuatro minutos.

A partir de ahí, el partido fue suyo: Robert Sánchez realizó una gran parada a Enzo Le Fee y Levi Colwill salvó bajo palos un remate de Brian Brobbey. Como era de esperar, los Black Cats se adelantaron en el 25’, cuando Trai Hume coló una volea al primer palo tras un rechace.

El Chelsea solo respondió justo antes del descanso, cuando Joao Pedro cabeceó muy desviado tras un centro perfecto de Malo Gusto.

En la reanudación el guion se repitió y el Sunderland dobló su ventaja: tras un uno contra uno que Sánchez le ganó a Brobbey, el holandés intentó rematar y, con ayuda de un desvío de Gusto, marcó en propia puerta al minuto 50.

Palmer recortó distancias con un disparo lejano que superó a Roefs, pero las esperanzas del Chelsea se esfumaron cuando Fofana fue expulsado por derribar a Isidor.

El resultado cierra una campaña decepcionante en la Premier para los Blues, mientras que el Sunderland, sorprendentemente, jugará la Europa League.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Stadium of Light...