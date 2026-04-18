Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Man Utd: Cole Palmer y Alejandro Garnacho, ineficaces; los Blues de Liam Rosenior, sin mordiente, sufren un golpe a sus aspiraciones en la Liga de Campeones

El Chelsea estuvo cerca de acabar con su sequía goleadora. Liam Delap acertó un cabezazo que golpeó el larguero cuando buscaba igualar el tanto de Matheus Cunha, quien marcó con el primer remate del United tras una gran incursión de Bruno Fernandes por la derecha.

Alejandro Garnacho, que reemplazó al lesionado Estevao, no logró contener a su excompañero y tampoco aportó en ataque.

La mayor decepción, quizá, fue Cole Palmer: mostró ganas pero no logró influir en el partido, algo que ya se repite esta temporada.

GOAL califica a todos los jugadores del Chelsea, que se quedó sexto, a 10 puntos del United, tercero.