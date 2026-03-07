Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Wrexham: ¡Alejandro Garnacho al rescate! El extremo azul rompe el guion de Hollywood con una actuación decisiva para evitar la sorpresa en la FA Cup

A los 18 minutos, el Wrexham se adelantó por sorpresa. Un pase en profundidad de Callum Doyle encontró a Sam Smith corriendo por detrás de Benoit Badiashile y Tosin Adarabioyo, y el delantero superó a Robert Sánchez, que había decidido no salir a por el balón, para marcar el primer gol de lo que iba a ser un emocionante empate.

Al filo del descanso, el Chelsea empató gracias a un pequeño golpe de suerte. Liam Delap avanzó con el balón desde el centro del campo para atacar y luego pasó el balón a Alejandro Garnacho, cuyo disparo fue despejado en la línea de gol por George Thomason, pero rebotó en el portero Arthur Okonkwo y volvió a entrar en la portería.

El Chelsea volvió a quedarse atrás a poco más de 10 minutos del final, después de que el Wrexham aumentara la presión durante gran parte de la segunda parte. La media volea de Josh Windass tras un córner despejado fue rematada con increíble ingenio por Doyle, que dejó a Sánchez clavado en el suelo y volvió a poner a los locales por delante. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que los Blues volvieron a empatar en cuestión de minutos. Andrey Santos no se rindió ante un balón suelto en el borde del área del Wrexham y pasó el balón por detrás para que Josh Acheampong rematara al fondo de la red.

Aún hubo tiempo para el drama al final de los 90 minutos. Pedro Neto estrelló un potente disparo en el travesaño al final de una magnífica jugada, mientras el Chelsea buscaba el gol de la victoria, y George Dobson fue expulsado por el Wrexham tras una revisión del VAR por una entrada alta sobre Garnacho, cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga.

A los seis minutos de la prórroga, el Chelsea se adelantó por primera vez en el marcador cuando un centro de Dario Essugo encontró a Garnacho libre de marca en el segundo palo, y este remató de volea al poste.

Pero ahí no terminó el empate. El Chelsea volvió a fallar en un córner, con Kieffer Moore desviando el balón para que Lewis Brunt lo empujara al fondo de la red, pero tras una larga revisión del VAR, se determinó que Brunt estaba en fuera de juego por unos centímetros y se anuló el empate.

El Wrexham se volcó sobre el Chelsea y estuvo a punto de empatar en el tiempo añadido al final de la prórroga, con un disparo con efecto de Lewis O'Brien que rozó el poste lejano. Pero en el último ataque del partido, el Chelsea anotó su cuarto gol, con Joao Pedro escapándose en un contraataque y disparando desde 18 metros para sellar el pase de los Blues a los cuartos de final.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Racecourse Ground...