Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Hull: ¡Pedro Neto, eso es magia! El internacional portugués marca un magnífico hat-trick y Estevao se olvida de su error ante una portería vacía para marcar, mientras los hombres de Liam Rosenior golean al antiguo equipo del entrenador

El Chelsea tuvo dos grandes ocasiones en los primeros diez minutos, cuando Alejandro Garnacho obligó al portero a realizar una buena parada y Neto vio cómo le bloqueaban el rebote.

El Hull subió al otro extremo poco después y Liam Millar le robó el balón a Reece James en su propia área, pero Mamadou Sarr realizó un buen bloqueo para salvar al lateral derecho.

Sorprendentemente, tanto Estevao como Liam Delap fallaron dos grandes ocasiones bajo la nieve de Yorkshire. Primero, el brasileño regateó al portero y envió el balón por encima del larguero, y luego Delap persiguió un despeje del portero Dillon Phillips y, increíblemente, no consiguió meter el balón en la portería.

Neto compensó su fallo anterior con un buen disparo que abrió el marcador antes del descanso, recogiendo el balón en el borde del área y enviándolo con un magnífico disparo al fondo de la red. Añadió un segundo gol a su cuenta en el minuto 50, cuando su diabolico córner eludió a todos y pasó entre las piernas de Phillips antes de colarse en el fondo de la red.

Tanto Delap como Estevao se recuperaron de sus lamentables fallos y se combinaron para marcar el tercer gol del Chelsea: el primero entró en el área y se deshizo de un defensa antes de pasarle el balón al brasileño para que rematara.

Neto completó su hat-trick en el minuto 70, aprovechando de nuevo un pase de Delap para rematar con instinto de goleador.

El Hull estrelló un balón en el poste en los últimos minutos por medio de Lewis Koumas, pero fue una victoria contundente para los Blues.

