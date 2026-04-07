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Bayern Real Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Bayern de Múnich frente al Real Madrid: Michael Olise ilumina el Bernabéu mientras Manuel Neuer vuelve a demostrar su gran nivel, y los goles de Luis Díaz y Harry Kane aseguran una gran victoria en la Liga de Campeones

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Bayern Múnich
M. Olise
Liga de Campeones
FEATURES
Real Madrid vs Bayern Múnich

El Bayern de Múnich se llevó una ajustada ventaja en su partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane, que dieron la victoria por 2-1 al líder de la Bundesliga en la capital española. El equipo de Vincent Kompany se llevó una merecida victoria a pesar de que Kylian Mbappé recortó distancias para los locales, por lo que la eliminatoria sigue muy abierta de cara al partido de vuelta.

El Bayern tomó el control desde el principio, y Dayot Upamecano debería haber abierto el marcador cuando se le presentó una ocasión con la portería a boca abierta. Sin embargo, el defensa falló en el remate, lo que permitió a Álvaro Carreras despejar el balón sobre la línea de gol. Mientras tanto, Manuel Neuer tuvo que estar atento en el otro extremo del campo para detener dos disparos de Mbappé y uno de Vinicius Jr., ante las amenazas del Madrid al contraataque.

Serge Gnabry desperdició una buena ocasión para romper el empate cuando Thiago Pitarch le habilitó dentro del área del Madrid, pero su disparo salió directamente a las manos de Andriy Lunin. Sin embargo, Gnabry se redimió de ese fallo, ya que su magnífico pase en profundidad fue aprovechado por Díaz para abrir el marcador a cuatro minutos del descanso.

El Bayern duplicó su ventaja a los 20 segundos de la segunda parte, cuando Kane disparó al ángulo inferior tras una pérdida de balón de los visitantes en el campo del Madrid. El imperioso Michael Olise obligó a Lunin a lucirse con un disparo que se le coló por las manos, mientras el Bayern amenazaba con sentenciar la eliminatoria en el partido de ida.

El Madrid se repuso, sin embargo, y tras un disparo fuera de Vinicius tras un mal cabezazo de Upamecano y una excelente parada de Neuer para detener un remate de Mbappé, los blancos se estrenaron en el marcador cuando Mbappé remató un centro raso de Trent Alexander-Arnold en el segundo palo.

Los locales dominaron a partir de ahí, y Mbappé estuvo a punto de empatar con un disparo que se fue fuera, pero es el Bayern quien llega con ventaja a Baviera de cara al partido de vuelta del próximo miércoles.

GOAL puntúa a los jugadores del Bayern en el Bernabéu...

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Manuel Neuer (8/10):

    Realizó grandes paradas para detener a Mbappé (dos veces) y a Vinicius en la primera parte, antes de realizar una impresionante atajada para volver a detener a Mbappé tras el descanso. Puso a su equipo bajo presión con un par de errores en la distribución del balón, pero por lo demás derrochó confianza dentro de su propia área.

    Josip Stanisic (6/10):

    Estuvo a la altura de la tarea de marcar a Vinicius, aunque el brasileño le ganó en un par de ocasiones.

    Dayot Upamecano (4/10):

    De alguna manera se las arregló para fallar con la portería a boca abierta al principio del partido, antes de que su lamentable cabezazo le regalara a Vinicius una ocasión de oro para recortar distancias para el Madrid. Se salió con la suya en ambas ocasiones, pero luego perdió a Mbappé en el gol del francés.

    Jonathan Tah (7/10):

    Realizó un gran partido frente a Mbappé durante la mayor parte del encuentro. Tuvo que tomar un poco de distancia tras recibir una tarjeta amarilla, lo que ayudó al Madrid a afianzarse finalmente en el partido.

    Konrad Laimer (6/10):

    Desaprovechó una buena ocasión para abrir el marcador en el primer minuto. Hizo un buen trabajo marcando a Valverde, lo que provocó que el capitán del Madrid se frustrara cada vez más.

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Joshua Kimmich (7/10):

    Una presencia serena en el centro del campo del Bayern, además de realizar algún que otro pase incisivo hacia delante. Sus lanzamientos a balón parado también causaron problemas.

    Aleksandar Pavlovic (7/10):

    Resumió su actuación al recuperar el balón y desencadenar el ataque que culminó en el gol de Kane. Recicló bien el balón y protegió a su defensa de forma brillante.

    Serge Gnabry (6/10):

    No logró involucrarse demasiado y desperdició una buena ocasión cuando Pitarch le regaló el balón dentro del área del Madrid. Se redimió con un pase en profundidad magníficamente medido que permitió a Díaz marcar el primer gol.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    No paró de poner en aprietos al pobre Carreras, y su capacidad para centrar con ambos pies lo convirtió en una pesadilla para la defensa rival. Asistió en el gol de Kane y tuvo mala suerte al no marcar él mismo.

    Harry Kane (6/10):

    No parecía estar ni mucho menos en plena forma, ya que fallaba pases con frecuencia y le costaba meterse en el juego. Aun así, logró participar en el primer gol y luego demostró su infalible capacidad goleadora para doblar la ventaja del Bayern.

    Luis Díaz (6/10):

    Se mostró demasiado conservador cuando recibía el balón por la banda izquierda, pasando con demasiada frecuencia en horizontal o hacia atrás. Calculó a la perfección su carrera para abrir el marcador, pero dos malos pases en los últimos compases podrían pasar factura al Bayern.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jamal Musiala (5/10):

    Encontró espacios en el área del Madrid tras sustituir a Gnabry, pero no logró crear nada destacable. Además, recibió una tarjeta amarilla.

    Alphonso Davies (5/10):

    El Madrid se centró en su banda tras su entrada en sustitución de Laimer y nunca pareció sentirse cómodo.

    Leon Goretzka (N/A):

    Sustituyó a Pavlovic en el tiempo de descuento.

    Tom Bischof (N/A):

    Salió al campo en el tiempo de descuento en sustitución de Díaz.

    Vincent Kompany (7/10):

    Su equipo funcionó como una máquina bien engrasada durante 70 minutos, ya que su plan funcionó a la perfección. Quizá pecó de ir a por todas demasiado pronto en la eliminatoria y pagó el precio, ya que el Madrid dominó tras sus sustituciones.

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