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Mark Doyle

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Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs. Osasuna: ¡Fíchalo ya! Marcus Rashford impacta desde el banquillo, mientras Robert Lewandowski y Ferran Torres acercan al líder de La Liga al título

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Barcelona
Primera División
H. Flick
FEATURES
Osasuna vs Barcelona
Osasuna
M. Rashford
R. Lewandowski
F. Torres

Mientras el Barcelona evalúa fichar a Marcus Rashford, el delantero cedido por el Manchester United recordó su valor en la victoria 2-1 sobre Osasuna, que dejó al equipo 14 puntos líder en La Liga. El equipo blaugrana sufría para superar la defensa local hasta que Flick decidió meter a Rashford en la segunda parte en Pamplona.

A nueve minutos del final, Rashford mostró gran calma y precisión: esperó el momento justo y centró con la derecha, con poco impulso, para que Robert Lewandowski cabeceara y rompiera el empate. Instantes después, una presión alta provocó un error rival y Fermín López asistió a su compañero para el 2-0.

Osasuna recortó distancias a dos minutos del final con un remate de Raúl García tras centro de Abel Bretones, pero el Barça resistió y se llevó la victoria. Si el Real Madrid no gana al Espanyol el domingo, el título será azulgrana. Si los blancos ganan, el título se decidirá en el Clásico de la próxima semana en el Camp Nou.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Barcelona en una noche tensa en el Estadio El Sadar...

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Portero y defensa

    Joan García (7/10):

    Destacó con dos paradas clave en la primera parte.

    Eric García (4/10):

    Se notó la ausencia del sancionado Jules Koundé. El central español estuvo fuera de posición en varias ocasiones y no aportó nada en ataque. Recibió una amarilla por una entrada imprudente que resumió su noche.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Sólido en líneas generales, aunque Budimir lo humilló antes de estrellar el balón en el poste.

    Gerard Martín (6/10):

    Mantuvo el juego sencillo con sus pases, pero no transmite confianza, sobre todo por su posicionamiento. Además, Martín no sintonizó con Cubarsi en varias ocasiones, lo que permitió que Osasuna superara la trampa del fuera de juego del Barça en más de una ocasión.

    João Cancelo (5/10):

    Al igual que García, dejó demasiado espacio a su espalda pese a la línea alta del Barça. Sorprendentemente, también falló en ataque.

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  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Centro del campo

    Gavi (6/10):

    Mantuvo su intensidad habitual, ganó muchos duelos, pero recibió una tarjeta amarilla que forzó su sustitución prematura.

    Pedri (7/10):

    Pedri, el más creativo del Barça, intervino en cada jugada peligrosa, aunque tampoco alcanzó su mejor nivel.

    Dani Olmo (5/10):

    Apareció en zonas peligrosas gracias a su movimiento inteligente y generó una ocasión clara para Lewandowski, pero, como suele ocurrirle, fue más apariencia que realidad.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Ataque

    Roony Bardghji (3/10):

    Nadie esperaba un partido estilo Yamal, pero el danés firmó una actuación muy pobre. Tuvo el balón, pero no creó ocasiones y completó solo un regate antes de ser sustituido a la hora de juego.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Disputó un potente disparo en la primera parte y, aunque falló en un pase de Rashford en el área, demostró que, pese a haber perdido agilidad, aún sabe leer el momento de la carrera.

    Fermín López (7/10):

    Siempre pareció capaz de crear peligro y, de hecho, asistió a Torres con un pase en profundidad perfecto para el segundo gol del Barça.


  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Marcus Rashford (7/10):

    Salió del banquillo y, tras aguardar el momento oportuno, envió un centro magnífico a Lewandowski.

    Ferran Torres (7/10):

    Sustituyó a Olmo en la hora de juego y elevó el ataque del Barça antes de marcar el 2-0 en los últimos minutos.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Sustituyó a Gavi, amonestado, y aportó más control.

    Ronald Araujo (N/A):

    Salió por García en los últimos minutos.

    Marc Bernal (N/A):

    Sustituyó a Pedri, que había recibido un fuerte golpe.

    Hansi Flick (7/10):

    Sus cambios decidieron: Rashford asistió a Lewandowski en el primero y Ferran marcó el segundo.

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