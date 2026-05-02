Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs. Osasuna: ¡Fíchalo ya! Marcus Rashford impacta desde el banquillo, mientras Robert Lewandowski y Ferran Torres acercan al líder de La Liga al título

A nueve minutos del final, Rashford mostró gran calma y precisión: esperó el momento justo y centró con la derecha, con poco impulso, para que Robert Lewandowski cabeceara y rompiera el empate. Instantes después, una presión alta provocó un error rival y Fermín López asistió a su compañero para el 2-0.

Osasuna recortó distancias a dos minutos del final con un remate de Raúl García tras centro de Abel Bretones, pero el Barça resistió y se llevó la victoria. Si el Real Madrid no gana al Espanyol el domingo, el título será azulgrana. Si los blancos ganan, el título se decidirá en el Clásico de la próxima semana en el Camp Nou.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Barcelona en una noche tensa en el Estadio El Sadar...