Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs. Atlético de Madrid: la costosa tarjeta roja de Pau Cubarsi complica el camino del Barça en la Liga de Campeones, mientras Marcus Rashford falla ante la portería

Tras ganar 2-1 al Atlético el sábado, el Barça empezó fuerte: Marcus Rashford obligó a Juan Musso a tres intervenciones, envió una volea fuera y vio anulado un gol por fuera de juego de Lamine Yamal.

Los visitantes parecían poco peligrosos al contraataque, pero el partido cambió en los últimos minutos de la primera parte cuando Cubarsi fue expulsado por derribar a Giuliano Simeone, quien se había colado tras la defensa. Álvarez aprovechó la falta posterior y la colocó en la escuadra.

A pesar de la inferioridad numérica, el Barça no bajó el ritmo tras el descanso y Rashford siguió creando peligro: primero disparó al lateral de la red tras un pase de Yamal y luego estrelló un tiro libre desde 20 metros en el larguero.

En una de las pocas llegadas del Atlético, el suplente Sorloth aprovechó un centro de Ruggeri para batir a Joan García. El Barça insistió: Cancelo acertó el poste y Russo detuvo un tiro de Yamal, pero no llegó el tanto que habría dado esperanzas.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en el Camp Nou...