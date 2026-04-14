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Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs. Atlético de Madrid: ¡La brillantez de Lamine Yamal y Ferran Torres no basta! Los blaugranas fallan en su intento de remontada en la Liga de Campeones

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Barcelona
Liga de Campeones
FEATURES
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
L. Yamal
F. Torres

El Barcelona se quedó sin fuerzas en el momento decisivo y no logró remontar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Con un 2-0 en contra en el global tras la ida, un Barça inspirado por Lamine Yamal y Ferran Torres igualó la eliminatoria en una brillante primera parte en el Metropolitano, pero no pudo eliminar a su rival nacional.

Yamal fue protagonista desde el primer pitido: obligó al portero a intervenir a los 30 segundos y, a los cuatro minutos, abrió el marcador tras aprovechar un error de Clément Lenglet. Acto seguido, Dani Olmo falló un mano a mano en un arranque frenético.

Griezmann estuvo a punto de calmar al Atlético, pero acto seguido llegó el 2-0: los locales no despejaron y Torres remató con aplomo. Nada más reanudarse el partido otro fallo de Lenglet permitió un cabezazo de Fermín López que obligó a una gran parada de Musso.

Sin embargo, de la nada, el equipo de Diego Simeone reaccionó para recuperar su ventaja global, ya que un fulgurante contraataque terminó con Ademola Lookman rematando un centro milimétrico al cumplirse la media hora de juego. Aún hubo tiempo para que Torres viera cómo le tapaban otro disparo en una primera parte trepidante.

En la segunda parte el Atlético, más fresco, dominó: Lookman disparó desviado y Le Normand rozó el gol en dos ocasiones, una antes y otra después de que se anulara otro tanto a Torres por fuera de juego.

El destino del Barça se selló a diez minutos del final: Eric García fue expulsado por derribar a Alexander Sorloth tras una revisión del VAR que corrigió un fuera de juego inicial. La última esperanza de empatar murió con Araujo, quien cabeceó alto a pocos metros del arco en el 90+3′. Derrota blaugrana 3-2 en el global.

GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona en el Metropolitano...

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    Mantuvo la calma hasta que Lookman le superó. Luego realizó una parada sublime a un cabezazo de Le Normand en los últimos minutos.

    Jules Koundé (6/10):

    Realizó una intercepción crucial al principio, pero sufrió ante Lookman, quien le ganó la partida en la jugada del gol.

    Eric García (5/10):

    Luchó con garra y ganó duelos por tierra y aire, pero fue expulsado en un momento clave que quizá decidió la eliminatoria.

    Gerard Martín (7/10):

    Realizó una brillante intervención in extremis para evitar el gol de Griezmann en la primera parte. Preciso en sus pases y a menudo se impuso en situaciones dudosas.

    Joao Cancelo (5/10):

    Siempre buscó oportunidades para lanzarse al ataque, pero le faltó el remate final.

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Centro del campo

    Gavi (7/10):

    Estuvo en todas partes: el centrocampista, recién recuperado, se encargó del trabajo sucio sin dejar de mantener a su equipo en marcha en el centro del campo.

    Pedri (6/10):

    Le costó seguir el ritmo del partido de vuelta, aunque distribuyó el juego con facilidad.

    Dani Olmo (7/10):

    Assistió a Torres con un pase muy ingenioso y se entendió bien con el trío ofensivo, aunque falló una ocasión clara al inicio.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Desde el primer minuto mostró acierto: su disparo lo desvió el portero al poste antes de marcar entre sus piernas. Participó en todo, creando ocasiones o tomando las riendas del partido.

    Ferran Torres (8/10):

    Asistió con rapidez a Yamal en el gol inicial y firmó un buen remate 20 minutos después; justificó su titularidad sobre Robert Lewandowski.

    Fermín López (6/10):

    Poco efectivo pese a tocar mucho el balón; debería haber marcado de cabezazo a bocajarro y recibió un fuerte golpe.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Marcus Rashford (5/10):

    Le costó entrar en el partido por la banda izquierda, corriendo por callejones sin salida.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Salió al campo para marcar un gol decisivo, pero solo tuvo una ocasión a medias en los últimos compases del partido.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Se metió de lleno en el partido desde el primer momento y marcó la diferencia en ambos extremos del campo gracias a su serenidad.

    Ronald Araujo (N/A):

    Se situó en punta y falló una ocasión clara de cabeza a 90 segundos del final.

    Roony Bardghji (N/A):

    Tocó mucho el balón en su breve aparición.

    Hansi Flick (6/10):

    Su equipo pareció tener el partido ganado tras 25 minutos de valiente primera parte, pero se quedó sin fuerzas en la segunda. Aun así, acertó con sus decisiones en la alineación.

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