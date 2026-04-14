Yamal fue protagonista desde el primer pitido: obligó al portero a intervenir a los 30 segundos y, a los cuatro minutos, abrió el marcador tras aprovechar un error de Clément Lenglet. Acto seguido, Dani Olmo falló un mano a mano en un arranque frenético.

Griezmann respondió con un disparo peligroso, pero poco después el 2-0 llegó tras un pase que Torres remató con calma. Nada más reiniciar, otro fallo de Lenglet permitió un cabezazo de Fermín López que Musso detuvo de forma brillante.

Sin embargo, de la nada, el equipo de Diego Simeone reaccionó para recuperar su ventaja global, ya que un fulgurante contraataque terminó con Ademola Lookman rematando un centro milimétrico al cumplirse la media hora de juego. Aún hubo tiempo para que Torres viera cómo le tapaban otro disparo en una primera parte trepidante.

En la segunda parte el Atlético, más fresco, dominó: Lookman disparó desviado y Le Normand rozó el gol en dos ocasiones, antes y después de que se anulara otro tanto a Torres por fuera de juego.

El destino del Barça se selló a diez minutos del final: Eric García fue expulsado por derribar a Alexander Sorloth tras una revisión del VAR que anuló un fuera de juego inicial. La última esperanza de empatar murió con Araujo, quien cabeceó por encima del larguero a dos metros de la portería en el 90+3’, sentenciando la eliminatoria 3-2.

GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona en el Metropolitano...