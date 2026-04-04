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Lewandowski Rashford Barcelona Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Barcelona frente al Atlético de Madrid: ¡Nunca hay que descartar a Robert Lewandowski! El veterano marca el gol de la victoria en los últimos minutos, mientras que Marcus Rashford rompe su sequía goleadora y los blaugranas afianzan su ventaja en la lucha por el título de La Liga

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Barcelona
R. Lewandowski
M. Rashford
Primera División
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Atlético Madrid vs Barcelona

El Barcelona dio un paso más hacia la revalidación de su título de La Liga gracias al gol de la victoria que marcó Robert Lewandowski, tras salir desde el banquillo, en el 2-1 del sábado ante un Atlético de Madrid que jugó con diez hombres. Marcus Rashford había abierto el marcador para los blaugranas, que se colocaron con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid en lo más alto de la tabla tras la derrota de los blancos ante el Mallorca, disputada ese mismo día.

Ambos equipos crearon ocasiones claras en los primeros compases del partido: Antoine Griezmann falló en dos ocasiones desde posiciones inmejorables para el Atlético, mientras que Fermín López vio cómo Juan Musso le negaba el gol en un primer intento y, a continuación, envió el balón fuera tras una brillante jugada de Lamine Yamal que le dejó solo ante la portería.

El propio Yamal estrelló un balón en el poste para el Barça, pero el equipo de Hansi Flick se vio por detrás en el marcador a seis minutos del descanso, cuando Giuliano Simeone se hizo con un pase en profundidad y superó con confianza a Joan García. Los visitantes no estuvieron por detrás mucho tiempo, sin embargo, ya que Rashford combinó bien con Dani Olmo por la izquierda antes de lanzar un disparo que atravesó el cuerpo de Musso y se coló por la esquina inferior.

Pero el drama de la primera parte no terminó ahí, ya que Nico González fue expulsado en el tiempo de descuento por derribar a Yamal cuando el joven se dirigía hacia la portería. El Atlético, sin embargo, creyó que se había igualado el número de jugadores segundos después del descanso, cuando Gerard Martín pisó fuerte a Thiago Almada en el tobillo y vio la tarjeta roja, pero el VAR anuló la decisión.

Dada su ventaja numérica, el Barcelona dominó la segunda parte, y el suplente Ferran Torres vio cómo Musso le negaba el gol en dos ocasiones con magníficas paradas. El Atlético defendió su área con valentía, pero no pudo aguantar, ya que Musso solo pudo despejar el disparo de João Cancelo hacia el hombro de Lewandowski, desde donde el balón entró en la red.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en el Metropolitano...

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    No tuvo nada que hacer ante el primer gol de Simeone y, por lo demás, apenas tuvo trabajo. Salió rápido de la portería para frustrar los ataques en un par de ocasiones.

    Ronald Araujo (5/10):

    Nunca se mostró del todo cómodo en el lateral derecho, sobre todo porque Yamal no le ayudó mucho. Fue sustituido poco después de que el Atlético abriera el marcador.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Realizó un par de intervenciones clave para cortar balones al área durante la primera parte. Quizá debería haberlo hecho mejor en el gol de Simeone, ya que el balón le pasó por encima de la cabeza.

    Gerard Martín (6/10):

    ¡Qué suerte tuvo! De alguna manera se mantuvo en el campo tras anularse su tarjeta roja a principios de la segunda parte. Por lo demás, volvió a ser una presencia sólida en el centro de la defensa.

    Joao Cancelo (7/10):

    No tuvo el mismo impacto en ataque que en partidos anteriores, ya que se centró en crear espacios para que Rashford se incorporara. Se volvió más peligroso una vez que el delantero inglés se retiró, y fue su disparo el que propició el empate de Lewandowski.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Centro del campo

    Eric García (7/10):

    Empezó en el centro del campo, pasó a lateral derecho tras la salida de Araujo y volvió al centro del campo tras la lesión de Bernal. Apenas cometió errores a pesar de tantos cambios.

    Fermín López (6/10):

    Se combinó de forma brillante con Yamal en un par de ocasiones, pero el remate le falló dos veces en la primera parte. Fue sustituido en el descanso por Ferran.

    Pedri (5/10):

    Pareció extrañamente desconectado durante gran parte del partido, ya que falló en los pases y perdió la posesión con demasiada frecuencia.

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    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Demostró una habilidad extraordinaria y fue una pesadilla para la defensa del Atlético. Debería haber dado dos asistencias a Fermín al principio del partido y tuvo mala suerte al estrellar un balón en el poste antes de provocar la falta que supuso la tarjeta roja a González.

    Dani Olmo (6/10):

    Jugó como falso nueve y se fue adaptando poco a poco al papel, llegando a combinar bien para asistir a Rashford en el gol del empate. Volvió al centro del campo tras el descanso, donde se le vio más cómodo.

    Marcus Rashford (7/10):

    Siempre fue una amenaza con su velocidad, aunque se metió en demasiados callejones sin salida. Demostró una gran sangre fría para marcar el gol del empate y poner fin a su sequía goleadora de tres meses.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Marc Bernal (6/10):

    Salió al campo en sustitución de Araujo poco antes del descanso y se mostró sólido en el centro del campo antes de verse obligado a abandonar el terreno de juego por lesión a la hora de juego.

    Ferran Torres (5/10):

    Aunque las paradas de Musso para frustrar sus intentos fueron excelentes, el delantero español pensará que debería haber marcado al menos uno de sus disparos.

    Jules Koundé (6/10):

    Realizó buenas incorporaciones para crear espacios para Yamal tras su regreso tras la lesión.

    Gavi (6/10):

    Sumó otros 20 minutos a su cuenta mientras sigue recuperando la forma física.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Estuvo en el lugar adecuado en el momento oportuno para llevarse una victoria que puede resultar crucial para el destino del título.

    Hansi Flick (7/10):

    Olmo como falso nueve fue un experimento al que quizá no vuelva, pero hizo bien en cambiar las cosas en la segunda parte y aprovechar la expulsión de González.

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