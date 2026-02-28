Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Villarreal: Lamine Yamal marca su primer hat-trick y el joven prodigio español da al Blaugrana una ventaja de cuatro puntos en la lucha por el título de La Liga

Un hat-trick de Lamine Yamal aseguró que el Barcelona ampliara su ventaja al frente de la Liga a cuatro puntos con una impresionante victoria por 4-1 sobre el Villarreal el sábado. El extremo estuvo sensacional, ya que marcó tres goles y consiguió el primer hat-trick de su carrera. El Barcelona se impuso con facilidad al tercer mejor equipo de España esta temporada y amplió su ventaja sobre el Real Madrid, que juega el lunes.

El Barcelona tuvo un comienzo inusualmente nervioso y el Villarreal ejerció presión desde el principio sobre la defensa local. Las tímidas protestas de los visitantes por una mano de Alejandro Balde fueron desestimadas acertadamente, pero la jugada fue suficiente para despertar al Barcelona. Los hombres de Hansi Flick aumentaron el ritmo y, cuando Pape Gueye perdió el control del balón tras una innecesaria jugada de habilidad, aprovecharon su dominio. Fermín López le robó el balón al internacional senegalés y se lo pasó a Yamal, que abrió el cuerpo para marcar con un disparo raso por la esquina inferior a los 28 minutos.

Nueve minutos más tarde, el deslumbrante extremo duplicó su cuenta particular y la del Barcelona. Tras recibir el balón en la banda derecha, Yamal se encaró con Sergi Cardona, superó al lateral con un paso de balón y luego regateó a Alberto Moleiro con el pie extendido. El balón le quedó bien colocado al extremo, que envió un disparo fulminante a la escuadra derecha para poner el 2-0.

El Villarreal mejoró inmediatamente tras el descanso y redujo la desventaja a la mitad en cuestión de minutos. El Barcelona no logró despejar un córner de Nicolas Pepe y el balón le cayó a Gueye, que estaba en posición legal gracias a Raphinha, y superó a Joan García desde cerca. En el minuto 54, los visitantes estuvieron a punto de empatar cuando Ayoze Pérez se internó en el área y superó a García, pero su disparo se fue desviado. 

Con el partido a punto de abrirse, Flick sustituyó a Olmo por Pedri, que aportó control y ayudó a sentenciar el partido. En el minuto 69, el centrocampista encontró a Yamal, que recortó hacia dentro y volvió a marcar por la esquina inferior izquierda. Con los puntos ya asegurados, Jules Koundé se coló por detrás de la defensa del Villarreal y encontró a Robert Lewandowski, que marcó a puerta vacía en el tiempo de descuento para poner el 4-1.

GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona desde el Spotify Camp Nou...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREALAFP

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    García fue una presencia dominante en la zaga, pero tuvo mucha suerte de que el disparo de Pérez se fuera desviado cuando se encontraba descolocado en el campo.

    Jules Koundé (8/10):

    El defensa francés merodeó por la derecha del Barcelona, asistió a Lewandowski en el gol y pudo haber marcado él mismo.

    Pau Cubarsi (6/10):

    El defensa apenas tuvo problemas con el Villarreal, que rara vez amenazó la defensa del Barcelona.

    Eric García (6/10):

    El exjugador del Manchester City disfrutó de una tarde tranquila junto a Cubarsi.

    Alejandro Balde (6/10):

    Se libró de un posible penalti al principio del partido, pero mantuvo a raya al incisivo Pepe durante gran parte del encuentro.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Centro del campo

    Marc Bernal (7/10):

    Dominó el centro del campo en algunos momentos y estuvo tan impresionante sin balón como con él.

    Fermín López (8/10):

    Consiguió dos asistencias en la primera parte y eclipsó a su compañero en el centro del campo ofensivo.

    Dani Olmo (5/10):

    Entró y salió del partido antes de ser sustituido por Pedri a la hora de juego.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (10/10):

    El extremo mantuvo la compostura para abrir el marcador y luego demostró su talento de talla mundial con su segundo gol. Mereció un impresionante hat-trick.

    Ferran Torres (5/10):

    El delantero español fue poco acertado ante la portería, desperdiciando una oportunidad de oro tras un magnífico pase de Raphinha.

    Raphinha (6/10):

    El brasileño fue incansable y creativo, pero su descuido defensivo en un córner le dio el gol al Villarreal.

  • Flick BarcaIMAGO / NurPhoto

    Sustitutos y entrenador

    Pedri (8/10):

    Aportó cierto control tras sustituir a Olmo, justo cuando los visitantes parecían más cerca de empatar.

    Ronald Araujo (6/10):

    Salió al campo justo antes del tercer gol del Barcelona y no tuvo problemas.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Sustituyó a Torres y el delantero polaco encontró el fondo de la red al final del partido para poner el 4-1.

    Marcus Rashford (6/10):

    El Barcelona quiere que el inglés se quede en el club, pero Rashford se quedó en el banquillo. Estuvo brillante cuando entró en el campo.

    Roony Bardghji (5/10):

    Sustituyó al héroe del hat-trick, Yamal, pero no pudo igualar la excelencia del español.

    Hansi Flick (8/10):

    El entrenador alemán cumplió con su cometido. Hizo los cambios en el momento adecuado para mantener a raya al Villarreal.

