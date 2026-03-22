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Araujo Raphinha Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Rayo Vallecano: Ronald Araujo, el héroe inesperado, mientras que Joan García se mantiene firme en un partido en el que Raphinha y Lamine Yamal tuvieron un mal día, en una ajustada victoria en La Liga

El Barcelona mantuvo el domingo su dominio en la lucha por el título de La Liga, aunque tuvo que esforzarse mucho para imponerse por 1-0 al Rayo Vallecano. Ronald Araujo marcó el único gol del partido para los catalanes, pero las decepcionantes actuaciones de su ataque estelar hicieron que tuvieran que agradecer una vez más las espectaculares paradas del portero Joan García.

El Rayo debería haber abierto el marcador en el primer minuto, cuando desarmó a la defensa del Barça por la banda izquierda, pero García se estiró de forma brillante para atajar el disparo a bocajarro de Carlos Martín. A continuación, Raphinha desperdició una gran ocasión en el otro extremo del campo al zafarse de la defensa visitante, pero su disparo se fue desviado.

El líder de la liga acabó adelantándose a mediados de la primera parte cuando Araujo se elevó por encima de todos para rematar de cabeza un córner de João Cancelo que entró tras golpear en el poste, y estuvo a punto de doblar su ventaja cuando un disparo desviado de Raphinha fue desviado al larguero.

El Rayo empezó a ganar confianza tras el descanso, cuando el entrenador Íñigo Pérez realizó cambios ofensivos, y García tuvo que lucirse en dos ocasiones para mantener la portería a cero de su equipo: primero desvió un disparo de Álvaro García al poste y luego mostró una reacción magnífica para detener un remate de cabeza de Unai López tras un córner.

El Rayo siguió buscando el empate, con un disparo con efecto de Alfonso Espino que se fue por encima del larguero desde una buena posición, antes de que García volviera a lucirse para detener un remate de Jorge de Frutos y dar al Barcelona una ventaja de siete puntos en lo más alto de la tabla, a la espera del derbi del Real Madrid contra el Atlético de Madrid.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en el Camp Nou...

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Joan García (9/10):

    Parecía tener dificultades en algunos momentos debido a la lesión que sufrió contra el Newcastle, pero se estiró de forma brillante para detener un disparo de Martín en el primer minuto, y volvió a hacerlo en la segunda parte para despejar un cabezazo de Unai López. Coronó su gran actuación con una magnífica parada ante De Frutos en los últimos compases.

    Ronald Araujo (8/10):

    El Rayo pareció centrarse en su banda desde el principio, pero él superó bien la prueba. Llevó bien el balón hacia delante en algunas ocasiones. Saltó más alto que nadie para romper el empate.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Pasó la mayor parte del partido distribuyendo pases desde atrás, mientras que se incorporó bien al juego cuando se le pidió para cortar los ataques del Rayo.

    Gerard Martín (6/10):

    Una vez más, sólido junto a Cubarsi. Sigue mejorando como defensa central.

    Joao Cancelo (7/10):

    Una vez más, una amenaza en ataque, tanto por la banda como cuando se incorporaba al centro del campo. Su lanzamiento a balón parado dio lugar a la asistencia de Araujo.

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    Centro del campo

    Fermín López (7/10):

    Muy bueno en espacios reducidos, ya que a menudo se zafaba de los apuros para lanzar los ataques del Barça. Pareció sufrir un golpe en la segunda parte que pudo haber motivado su sustitución a la hora de juego.

    Marc Bernal (6/10):

    Enlazó bien el juego en el centro del campo y dio un par de pases llamativos. Fue sustituido por Casado en la segunda parte.

    Pedri (7/10):

    De alguna manera consiguió mantener la posesión en varias ocasiones en las que parecía estar rodeado y realizó muchos pases que rompían las líneas en la primera parte. Sin embargo, no fue tan preciso tras el descanso.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (5/10):

    Muchos regates, fintas y carreras, pero con demasiada frecuencia se excedió en sus intentos de regate en una actuación frustrante del joven. Tuvo algo de suerte al evitar recibir una segunda tarjeta amarilla en la segunda parte.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Se retrasó para enlazar bien el juego en un par de ocasiones, pero apenas vio el balón en el último tercio del campo. Le faltó apoyo, pero tampoco se mostró lo suficientemente móvil, lo que provocó su sustitución al descanso.

    Raphinha (3/10):

    A pesar de haber marcado cinco goles en los dos últimos partidos, parecía carecer de confianza. Desperdició una oportunidad de oro para abrir el marcador y, con demasiada frecuencia, realizó pases finales lamentables al área. Simplemente no estuvo a la altura en absoluto.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ferran Torres (5/10):

    Sin duda se movió más que Lewandowski, pero tampoco tuvo mucho el balón.

    Dani Olmo (6/10):

    Realizó un par de buenos toques y lanzó un disparo que se fue desviado tras sustituir a Fermín.

    Marc Casado (5/10):

    El partido le pasó prácticamente desapercibido en el centro del campo tras sustituir a Bernal.

    Marcus Rashford (N/A):

    Salió por Yamal en los últimos 10 minutos y realizó un par de internadas peligrosas por la izquierda.

    Xavi Espart (N/A):

    Sustituyó a Cancelo en el último minuto.

    Hansi Flick (5/10):

    Quizás pagó el precio de no haber dado descanso a más jugadores tras el esfuerzo de entre semana. Al final se salvó por los pelos.

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