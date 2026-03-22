El Rayo debería haber abierto el marcador en el primer minuto, cuando desarmó a la defensa del Barça por la banda izquierda, pero García se estiró de forma brillante para atajar el disparo a bocajarro de Carlos Martín. A continuación, Raphinha desperdició una gran ocasión en el otro extremo del campo al zafarse de la defensa visitante, pero su disparo se fue desviado.

El líder de la liga acabó adelantándose a mediados de la primera parte cuando Araujo se elevó por encima de todos para rematar de cabeza un córner de João Cancelo que entró tras golpear en el poste, y estuvo a punto de doblar su ventaja cuando un disparo desviado de Raphinha fue desviado al larguero.

El Rayo empezó a ganar confianza tras el descanso, cuando el entrenador Íñigo Pérez realizó cambios ofensivos, y García tuvo que lucirse en dos ocasiones para mantener la portería a cero de su equipo: primero desvió un disparo de Álvaro García al poste y luego mostró una reacción magnífica para detener un remate de cabeza de Unai López tras un córner.

El Rayo siguió buscando el empate, con un disparo con efecto de Alfonso Espino que se fue por encima del larguero desde una buena posición, antes de que García volviera a lucirse para detener un remate de Jorge de Frutos y dar al Barcelona una ventaja de siete puntos en lo más alto de la tabla, a la espera del derbi del Real Madrid contra el Atlético de Madrid.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en el Camp Nou...