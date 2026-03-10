Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Newcastle: un penalti de Lamine Yamal en el último suspiro rescata al Blaugrana y asegura un empate inmerecido en la Liga de Campeones

Sin embargo, cuando ya se habían agotado los cuatro minutos de tiempo añadido y los aficionados locales aún celebraban el gol de Barnes tras un centro de Jacob Murphy, Malick Thiaw cometió una falta sobre Dani Olmo dentro del área, lo que permitió a Yamal sacar del apuro al Blaugrana al engañar a Aaron Ramsdale desde el punto de penalti.

El marcador final favoreció a los visitantes, y en particular a su ineficaz línea de ataque, pero a los catalanes obviamente no les importó lo más mínimo, ya que ahora solo necesitan una victoria de cualquier tipo en el Camp Nou la próxima semana para pasar a cuartos de final.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Barcelona que participaron en el partido disputado en St. James' Park...