Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Levante: Joao Cancelo vuelve a sus mejores tiempos, mientras que Frenkie de Jong marca un gol poco habitual y el Blaugrana se recupera para volver a la cima de La Liga

El Barça comenzó con fuerza, con un remate de volea de Jules Koundé tras un centro de Cancelo que se fue por encima del larguero, antes de que Bernal rompiera el empate en el minuto cuatro, cuando Eric García le encontró en el borde del área pequeña tras un saque de esquina.

El Levante estuvo a punto de regalarle el segundo al Barça al perder la posesión en el borde de su propia área, pero Maty Ryan se interpuso para detener el disparo de Raphinha y Robert Lewandowski envió el rebote por encima del larguero con la portería vacía. Sin embargo, los visitantes intentaron crear peligro con balones en profundidad y Joan García tuvo que salir rápidamente de su portería para evitar que Jon Olasagasti marcara el empate.

Cancelo siguió creando peligro por la izquierda del Barça y, poco después de estrellar en el poste un centro que no encontró rematador dentro del área, su pase raso al área fue rematado por De Jong para dar al Blaugrana una cómoda ventaja.

El Barcelona siguió dominando, aunque fue Fermín quien sentenció el partido con un disparo desde 25 metros que entró tras golpear en el poste, confirmando el regreso del Barça a lo más alto de la Liga, con un punto de ventaja sobre su gran rival, el Madrid. El suplente podría preguntarse cómo no consiguió marcar el segundo, ya que Ryan le negó el gol a bocajarro después de que el portero del Levante detuviera un cabezazo de Raphinha.

