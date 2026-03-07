Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Athletic Club: ¡Lamine Yamal es una broma! El momento mágico del adolescente mantiene al Blaugrana con cuatro puntos de ventaja en la carrera por el título de La Liga

El Athletic sufrió un duro golpe a los nueve minutos, cuando Unai Gómez cayó de forma extraña y pareció torcerse la rodilla, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego y ser sustituido.

La primera parte se vio interrumpida por lesiones y colisiones, y se dedicó más tiempo a los cuidados médicos que a la acción en el área. Sin embargo, al filo del descanso, Iñaki Williams marcó un gol, aunque estaba claramente en fuera de juego.

Antes de la hora de juego, Pau Cubarsi tuvo suerte de evitar la expulsión al derribar a Williams cuando era el último hombre. El árbitro le mostró al defensa del Barcelona una tarjeta amarilla en lugar de una roja, y el VAR, de forma desconcertante, decidió no intervenir para recomendar la expulsión.

Minutos más tarde, Hansi Flick se la jugó y dio entrada a Robert Lewandowski, Raphinha y Fermín López para que el Barça buscara el gol de la victoria en los últimos minutos. Pero fue, casi inevitablemente, Yamal quien respondió a la llamada, recortando por la derecha, controlando de forma brillante y rematando con una técnica perfecta, lo que provocó el asombro incluso de la afición local.

El Athletic presionó en busca del empate, pero fue incapaz de romper la defensa del Barça, y el equipo de Flick se llevó una importante victoria en la lucha por el título.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en San Mamés...