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Krishan Davis

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Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. PSG: Gabriel, de héroe a villano. Su gran defensa se olvida tras fallar un penalti clave en la final de la Liga de Campeones

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Gabriel
Liga de Campeones
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Paris Saint-Germain vs Arsenal

El Arsenal cayó en la final de la Liga de Campeones tras perder 4-3 en los penaltis ante el París Saint-Germain. Gabriel Magalhães falló el tiro decisivo, lo que dio al campeón vigente su segundo título europeo consecutivo en Budapest. Kai Havertz había adelantado a los Gunners en el minuto 3, pero Ousmane Dembélé empató en la segunda parte y el partido llegó a la prórroga.

Los londinenses del norte, considerados outsiders, soñaron desde el minuto 6: Havertz, tras un despeje fallido de Marquinhos que rebotó en Trossard, definió de volea al ángulo.

El tanto permitió al Arsenal hacer lo que mejor sabe: replegarse. Gabriel sobresalió con varias intervenciones clave, como una entrada perfecta a Kvaratskhelia en el área.

Aun así, los Gunners seguían peligrosos al contraataque: Safonov despejó un centro raso de Saka y, en el descuento, Marquinhos bloqueó un disparo de Havertz tras una bonita jugada colectiva.

Sin embargo, su esfuerzo se frustró poco después de la hora de juego: Cristhian Mosquera falló en una pared y derribó a Kvaratskhelia en el área. Dembélé transformó el penalti y empató el partido.

En los últimos minutos, el Arsenal sufrió: Lewis-Skelly despejó un tiro de Kvaratskhelia al poste, Raya detuvo a Barcola y Vitinha remató al larguero.

La prórroga fue cauta; solo se agitó cuando Noni Madueke cayó ante Nuno Mendes, pero el árbitro, ratificado por el VAR, rechazó las protestas del Arsenal. Sin ocasiones claras, el partido fue a penaltis tras desviarse un disparo de Viktor Gyokeres en el último minuto.

En la tanda, Eberechi Eze falló, aunque Raya detuvo el tiro de Mendes. En la muerte súbita, el PSG marcó su quinto penalti y, acto seguido, Gabriel lanzó por encima del larguero para dar el título al vigente campeón.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Puskas Arena...

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Portero y defensa

    David Raya (7/10):

    Salió de su área y atrapó con nervios un disparo de Ruiz. No pudo hacer nada en el penalti de Dembélé, pero detuvo a Barcola y cortó un centro en la prórroga. Excelente parada en la tanda de penaltis.

    Cristhian Mosquera (4/10):

    Parecía el eslabón débil antes del inicio del partido. Defendió con firmeza, pero fue sancionado por derribar a Kvaratskhelia dentro del área. Fue sustituido inmediatamente después.

    William Saliba (6/10):

    Menos decisivo que su compañero en el centro de la defensa, pero cumplió en defensa y distribuyó bien el juego.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Impresionante en defensa: multiplicó las intervenciones decisivas, aunque falló el penalti final.

    Piero Hincapié (7/10):

    Muy atento y agresivo ante unos delanteros tan peligrosos y realizó una gran entrada dentro del área.

    • Anuncios
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Declan Rice (6/10):

    Poco influyente, aunque corrió mucho para frenar el juego de los mediocampistas del PSG.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    A sus 19 años no desentonó: mostró sangre fría y defendió bien. Realizó un bloqueo espectacular que desvió al poste el disparo de Kvaratskhelia en los últimos minutos.

    Martin Odegaard (5/10):

    Presionó con ahínco y creó una gran ocasión para Havertz con un pase ingenioso. Su principal tarea parecía ser defender desde la delantera. Fue sustituido tras el empate.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (6/10):

    Trabajó mucho en defensa, pero recibió una amarilla por una entrada imprudente y falló un par de ocasiones claras.

    Kai Havertz (8/10):

    ¡Le encantan las finales de la Champions League! Remate inicial espectacular, aportó presencia física y facilitó la salida de balón.

    Leandro Trossard (7/10):

    Sin quererlo, le dio la asistencia a Havertz. Tomó decisiones muy acertadas con el balón.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Suplentes y entrenador

    Jurrien Timber (6/10):

    Descoordinado al principio, con ocasiones por su banda, pero luego se mostró sólido en defensa.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Nunca se encontró cómodo y vio una amarilla por falta en su campo. En los últimos minutos, su disparo se desvió ligeramente. Penalti tranquilo.

    Noni Madueke (7/10):

    Fue un peligro constante y reclamó un penalti tras una incursión, pero nada.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    No acertó con un pase decisivo pese a tener a dos compañeros libres y perdió el balón en varias ocasiones. Gran lanzamiento de penalti.

    Eberechi Eze (5/10):

    Bien físicamente y tranquilo con balón. Falló su penalti.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Parecía cansado pese a entrar solo en la prórroga.

    Mikel Arteta (6/10):

    Perder la final fue agonizante. Su plan funcionó largos ratos, aunque quizá marcaron demasiado pronto y tuvieron que defender la ventaja 84 minutos; sin el arrebato de Mosquera, lo habrían logrado.