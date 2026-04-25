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Eberechi Eze Arsenal HICGetty Images
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Newcastle: ¡Eberechi Eze no solo remata a puerta vacía! Su golazo lleva a los Gunners al liderato pese a otra actuación tímida de los aspirantes al título

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E. Eze
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Arsenal vs Newcastle

El Arsenal recuperó el liderato de la Premier League gracias al espectacular gol de Eberechi Eze, que dio la victoria 1-0 sobre el Newcastle el sábado. Los Gunners mostraron nervios en su búsqueda del título tras 22 años, pero los Magpies, en mala racha, no lo aprovecharon. El equipo de Mikel Arteta quedó tres puntos por encima del Manchester City, aunque los de Pep Guardiola tienen un partido menos.

El Arsenal se adelantó a los nueve minutos tras aprovechar el tercero de tres córners cortos consecutivos. El balón llegó a Eze en el borde del área y, de primera, envió un disparo con efecto que se coló por la escuadra de Pope.

Sin embargo, los de Arteta no aprovecharon la ventaja y el Newcastle dominó la posesión en la primera parte, obligando a David Raya a una atajada tras un disparo lejano de Sandro Tonali.

En la segunda parte el guion se repitió con pocas ocasiones. Wissa, recién entrado, falló una volea clara a diez del final.

En el tramo final, Gabriel Martinelli y Martin Odegaard probaron a Pope, pero el gol de Eze bastó para dar el triunfo a los locales.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium...

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (6/10):

    Mantuvo el control de su área y mostró buen manejo de balón; Tonali casi lo sorprende en la primera parte, pero se recuperó bien.

    Ben White (6/10):

    Fiable en su regreso al once. Sin alardes, pero sólido.

    William Saliba (4/10):

    Le costó el ritmo y el estilo directo de Osula desde el primer minuto. Muy lejos de su habitual seguridad.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Su elección de sacar los córners cortos restó peligro a balón parado, aunque ganó muchos balones en su área.

    Piero Hincapié (6/10):

    Mantuvo a Murphy controlado en la banda izquierda.

    • Anuncios
  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (5/10):

    Trabajó duro en el centro del campo, pero no pudo evitar que Tonali y Guimaraes dominaran el centro del campo.

    Martin Odegaard (6/10):

    Tras un inicio lento, intentó impulsar al Arsenal cada vez que recibió el balón. Aún no está en su mejor momento, pero ha mejorado respecto a las últimas semanas.

    Declan Rice (4/10):

    Ni de lejos a su nivel habitual. Parecía cansado tras una larga temporada y su día se resumió cuando falló un remate tras regatear en el área en la segunda parte.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Brillante al inicio y sólido en los córners cortos, pero decayó tras el descanso.

    Kai Havertz (5/10):

    Intentó conservar el balón, aunque a veces se demoró en cederlo. Asistió a Eze en su gol, pero una lesión lo sacó del campo antes del descanso.

    Eberechi Eze (7/10):

    Magnífico remate desde lejos para abrir el marcador. Amenazó al recortar desde la izquierda, aunque aún parece incómodo en esa posición. Tuvo que retirarse lesionado al inicio del segundo tiempo.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Viktor Gyökérs (5/10):

    Su contención fue irregular tras reemplazar a Havertz lesionado. Casi provoca la expulsión de Pope, pero falló un contraataque clave en los últimos minutos.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Aportó dinamismo tras sustituir a Eze y estuvo a punto de sentenciar el partido con una chilena.

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Salió por Zubimendi en los últimos 10 minutos.

    Bukayo Saka (N/A):

    Reapareció en los últimos minutos tras lesión.

    Mikel Arteta (5/10):

    Su equipo fue lento con el balón y dejó que el Newcastle impusiera el ritmo gran parte del partido. Se le reconoce el ajuste en las jugadas a balón parado, pero la actuación sigue siendo preocupante.

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