Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Man City: ¡Se acabó la fiesta! Gabriel sufre una paliza a manos de Erling Haaland mientras se desvanecen las esperanzas de los Gunners de luchar por el título de la Premier League

Los Gunners suman cuatro partidos sin ganar en las competiciones nacionales, quedaron eliminados de ambas copas y cedieron el liderato al City. Pareció que lograrían el empate que mantenía viva la carrera por el título tras igualar el bonito tanto de Rayan Cherki, cuando Kai Havertz aprovechó un despeje de Gianluigi Donnarumma y lo mandó al fondo en el minuto 18.

Tras el descanso, Donnarumma detuvo un remate de Havertz y un disparo envenenado de Eze golpeó el poste. Luego, Haaland aprovechó una asistencia de Nico O’Reilly para devolver la ventaja al City.

En el final, Trossard asistió a Havertz, cuyo cabezazo se fue alto, y los visitantes se marcharon desanimados.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Etihad Stadium...