Los visitantes dominaron una primera parte prudente que culminó con un potente disparo de Gyokeres tras ser derribado en el área por David Hancko. David Raya realizó una buena parada a un disparo de Álvarez, y Noni Madueke rozó el gol con un tiro con efecto, pero hubo pocas ocasiones.

Tras el descanso el Arsenal perdió el control y sufrió. Álvarez empató de penalti a los 10′ del segundo tiempo, tras mano de Ben White. Luego llegaron ocasiones claras: Raya detuvo un remate a bocajarro de Lookman, Magalhães bloqueó a Griezmann y el francés acertó el poste.

A los 80 minutos el árbitro señaló un posible tercer penalti sobre Eberechi Eze, pero tras revisar el monitor cambió de opinión. En el añadido, Nahuel Molina lanzó alto y los Gunners salvaron un valioso empate en la ida.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Metropolitano...