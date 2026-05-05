Un error podía decidir el partido, y así fue. En el minuto 44, Jan Oblak dejó escapar un disparo de Leandro Trossard que llegó a los pies de Saka, quien marcó a puerta vacía desde el área pequeña y enloqueció a la afición local.

En la segunda parte el Atlético presionó, pero su mejor ocasión nació de un error de Saliba. Giuliano Simeone, tras regatear a Raya, no acertó a rematar un cabezazo del francés.

El Arsenal aguantó con comodidad y quedó a un paso de su primera Copa de Europa. A continuación, GOAL puntúa a todos los Gunners que saltaron al campo en una noche histórica en el Emirates...