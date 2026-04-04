Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Southampton: ¡Se les escapa otro trofeo! Un lamentable Ben White y un desastroso Gabriel Jesús encabezan la lista de fracasos de los Gunners en la sorprendente derrota en la FA Cup del líder de la Premier League

Los locales deberían haberse adelantado en el marcador al principio del partido, cuando un malentendido en la zaga del Arsenal permitió a Gabriel Magalhães despejar de cabeza un saque de puerta hacia el delantero del Southampton Leo Scienza, que se quedó solo en el espacio. El extremo regateó a Kepa Arrizabalaga, pero se adentró demasiado con el balón y no pudo llegar a rematar.

A falta de 10 minutos para el descanso, el Southampton se adelantó. Un centro en profundidad de James Bree superó de alguna manera a Ben White y llegó a los pies de Ross Stewart en el segundo palo, quien remató de media volea para poner por delante al equipo de segunda división.

El Arsenal estuvo a punto de volver a meterse la pata tras el descanso, cuando Cristhian Mosquera falló un pase en horizontal en la zaga, y Kepa estuvo atento para desviar por encima del larguero el disparo de Tom Fellows. A continuación, Scienza estrelló un balón en el larguero tras robarle el balón a White.

Los visitantes empataron a falta de 20 minutos para el final, cuando Gabriel envió un gran pase para Kai Havertz, quien se adelantó y cedió el balón al suplente Viktor Gyokeres para que este marcara a puerta vacía.

Momentos después de que el eléctrico Max Dowman viera cómo Daniel Peretz desviaba por detrás un gran disparo con una estirada, el Southampton marcó el gol de la victoria. Fellows se coló por dentro, alejándose del retroceso de Riccardo Calafiori, y el balón rodó favorablemente hacia Shea Charles, que lo envió con un tiro con efecto más allá de Kepa.

El Arsenal se volcó al ataque en busca del empate, pero quedó eliminado tras seis minutos de tiempo añadido, mientras que el Southampton se ganó merecidamente el pase a Wembley para las semifinales.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en St Mary's...