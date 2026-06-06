Tuchel alineó un once sólido en Tampa. Aunque Marcus Rashford brilló a ratos, Inglaterra sufrió para crear ocasiones ante el rival más débil de la fase (puesto 85) hasta que, en el descuento del primer tiempo, Kane remató con astucia un centro de Djed Spence que se coló por la esquina inferior derecha.

En la segunda parte, el técnico alemán renovó por completo el once y el partido se convirtió en una larga sesión de entrenamiento, aunque le habrá inquietado la inofensividad del equipo sin Kane, con Ivan Toney confirmando que, de momento, es un suplente de segunda categoría.

Tuchel podría alinear un once similar ante Costa Rica, pero, por lo visto, debe proteger a Kane y esperar que otro delantero alivie su carga goleadora.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores de Inglaterra que saltaron al campo en el Raymond James Stadium.