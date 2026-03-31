Calificaciones de los jugadores de Inglaterra frente a Japón: Cole Palmer cuela un partido horrible en Wembley, mientras que Phil Foden vuelve a quedarse corto en un partido de preparación para el Mundial que termina en una decepcionante derrota

A mitad de la primera parte, Japón se adelantó en el marcador. Cole Palmer perdió el balón de forma desafortunada ante Kaoru Mitoma, quien inició un rápido contraataque que culminó con el extremo del Brighton rematando a puerta un centro raso de Keito Nakamura desde la banda derecha de Inglaterra.

Inglaterra estuvo a punto de empatar poco después, cuando Jordan Pickford encontró a Anthony Gordon, que se colaba por la espalda, con un impresionante pase en largo por encima de la zaga visitante; el balón acabó llegando a Elliot Anderson en el borde del área, pero su disparo con efecto fue desviado al larguero. La propia Japón estrelló un balón en la madera poco antes del descanso, cuando Ayase Ueda superó el fuera de juego y vio cómo su disparo era bloqueado por Ezri Konsa contra el poste.

A menos de 15 minutos del final, Marcus Rashford obligó al portero Zion Suzuki a lucirse con una potente media volea, mientras que Jarrod Bowen envió el rebote fuera al girarse, en un momento en que Inglaterra por fin mostraba ganas de intentar volver a empatar.

Tuchel dio entrada a Dan Burn y Harry Maguire desde el banquillo para aumentar el peligro a balón parado de los locales, y el central del Manchester United vio cómo le despejaban un cabezazo bajo palos a los pocos segundos de salir al campo, pero eso fue lo más cerca que estuvieron los Tres Leones de marcar y fueron abucheados al abandonar el campo tras cuatro minutos de tiempo añadido.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en el estadio de Wembley...