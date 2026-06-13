INGLEWOOD, California — Tras años de espera, llegó el Mundial 2026. Y el viernes por la noche quizá también llegó la hora del fútbol estadounidense.

La selección masculina de Estados Unidos mostró tal dominio que, por fin, pareció lista para aprovechar su momento. Llegó al torneo tras batallas en múltiples frentes y con el objetivo de cambiar la imagen del fútbol estadounidense en casa y fuera. No importaba desde dónde vieras el partido inaugural contra Paraguay: viste a un equipo dispuesto a brillar.

El partido inaugural terminó 4-1, pero fue mucho más: la culminación de una década de esfuerzo para una generación dorada y una actuación capaz de conquistar a nuevos seguidores.

El encuentro se basó en la efectividad: hubo muchas ocasiones para Estados Unidos, que dio una lección a una indefensa Paraguay. Todo empezó temprano, con un autogol al minuto siete, tras una jugada de Christian Pulisic y Weston McKennie que puso en ventaja a la selección estadounidense.

La confianza creció y Paraguay poco pudo hacer. El segundo llegó en el 31’: Pulisic asistió a Balogun, que remató de primera. En el descuento de la primera parte, Balogun completó su doblete al controlar un pase de Tillman, regatear a dos defensas y disparar al ángulo. La perfección se manchó en el 73’ cuando Mauricio recortó distancias con un gol de pase largo. En la última jugada, Gio Reyna marcó el cuarto y devolvió la ventaja de tres goles. Es la mayor goleada de Estados Unidos en un Mundial, superando el récord de 1930, cuando venció a Bélgica y Paraguay por 3-0.

Es el tipo de noche que enciende a un equipo y a un país. En 90 minutos de fútbol casi perfecto, la relación entre la selección y la afición dio un giro radical. Quizá, con el tiempo, recordemos este partido como el punto de partida de un grupo más preparado que nunca para el desafío.

GOAL valora a la selección de Estados Unidos desde Los Ángeles...