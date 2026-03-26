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Thomas Hindle

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Calificaciones de los jugadores de Brasil contra Francia: Vinicius Junior, Raphinha y Casemiro fallan estrepitosamente en la preocupante derrota ante unos «Les Bleus» con diez jugadores

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Brazil vs France
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Vinicius Junior
Carlos Henrique Casemiro
Raphinha

Los principales jugadores de Brasil no estuvieron a la altura, y la Seleção ofreció una actuación decepcionante ante Francia en una derrota por 2-1 que será fácil de olvidar. La Seleção estuvo floja en ambos extremos del campo, y apática en el centro del mismo, y solo mostró verdadera intención ofensiva cuando ya era demasiado tarde. El gol de Bremer en los últimos minutos fue bastante halagador, ya que los hombres de Carlo Ancelotti fueron superados con facilidad por Les Bleus, que jugaron la mayor parte de la segunda parte con diez hombres.

La Seleção se mostró bastante ineficaz en ataque durante la primera parte. A pesar de contar con Vinicius Jr. y Raphinha al frente de la línea de ataque, el equipo de Carlo Ancelotti creó relativamente pocas ocasiones. El partido se convirtió en un auténtico calvario. Gabriel Martinelli envió un disparo con efecto fuera. Mike Maignan se vio obligado a realizar una parada. 

Y entonces Francia golpeó. Fue algo sencillo: un pase en profundidad de Ousmane Dembélé a Kylian Mbappé, que se internó en el área y levantó el balón por encima de un Ederson que se había lanzado al suelo para poner el 1-0. 

Brasil mejoró tras el descanso. Un equipo que antes estaba estático empezó a jugar un poco, creando ocasiones aquí y allá. Se les dio otro respiro cuando Dayot Upamecano fue expulsado por derribar a Wesley cuando este se dirigía hacia la portería. Aun así, a pesar de quedarse con 10 hombres, Francia fue más oportunista. Anotó el segundo a los 65 minutos. Michael Olise asistió brillantemente a Hugo Ekitike, quien levantó el balón por encima de Ederson para poner el 2-0.

Sin embargo, la Seleção no se rindió. Su gol fue un tanto fortuito: Bremer empujó el balón a la red tras un rebote tras un tiro libre. Hubo más ocasiones. Vinicius no dejó de correr en ningún momento. João Pedro luchó sin descanso. Pero después de que Vinicius disparara fuera en el minuto 97, quedó claro que no era el día de Brasil y que Ancelotti tiene mucho trabajo por delante cuando comience el Mundial en menos de tres meses. 

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Gilette Stadium...

  • Leo PereiraGetty

    Portero y defensa

    Ederson (5/10):

    Quedó en ridículo al encajar dos goles. No tuvo mucho más que hacer. 

    Wesley (6/10):

    Subió bien al ataque y, técnicamente, «ganó» una tarjeta roja para su equipo. Sin embargo, fue un poco imprudente en algunas entradas. 

    Bremer (5/10):

    Marcó el único gol de Brasil en el partido, lo que no pudo compensar una actuación defensiva bastante desastrosa. 

    Leo Pereira (4/10):

    No cubrió bien los espacios y pagó las consecuencias cuando Francia desmontó la defensa. Seguramente quedará fuera del equipo cuando todos estén disponibles.

    Douglas Santos (6/10):

    Una actuación sólida en la zaga. Mantuvo a su equipo a flote, en su mayor parte. 

    • Anuncios
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Centro del campo

    Andrey Santos (5/10):

    Una actuación disciplinada. Ganó la mayoría de sus entradas y jugó con orden. Sin embargo, no aportó ideas en ataque. 

    Casemiro (6/10):

    Una actuación bastante irregular. En algunos momentos distribuyó bien el balón, pero le superaron con demasiada facilidad en el primer gol de Francia y sus pases fueron erráticos. Falló una ocasión de oro al comienzo de la segunda parte, pero luego se dejó la piel en el campo. 

    Raphinha (5/10):

    Le costó mucho en una especie de papel de centrocampista ofensivo. No conectó con sus compañeros de ataque con la frecuencia necesaria. Fue sustituido en el descanso tras una actuación para olvidar, al parecer debido a una lesión.

  • Matheus CunhaGetty

    Ataque

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Apenas participó en una hora de juego decepcionante. 

    Matheus Cunha (6/10):

    Jugó bien en combinación, corrió por los huecos, pero nunca tuvo una ocasión clara de gol. 

    Vinícius Jr (6/10):

    Se enfrentó a su marcador en cada oportunidad posible y creó tres ocasiones, pero se mostró frustrado en la mayor parte del partido. Brasil necesitará más de su talismán para competir por la gloria en el Mundial.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Suplentes y entrenador

    Luiz Henrique (7/10):

    Asistió en el único gol de Brasil, lo que supuso su única participación destacada. 

    Joao Pedro (7/10):

    Aportó algo más de fuerza física, además de ser un punto de referencia en ataque. 

    Ibáñez (6/10):

    20 minutos sin destacar. 

    Danilo (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Igor Thiago (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. Probablemente entró demasiado tarde. 

    Gabriel Sara (N/A):

    Una breve aparición. 

    Carlo Ancelotti (5/10):

    No fue una actuación muy alentadora. Brasil estuvo flojo en la primera parte y solo dio señales de vida cuando ya era demasiado tarde. Hay mucho que mejorar. 

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