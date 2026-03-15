Calificaciones de las jugadoras del Manchester United frente al Chelsea: el desastroso error de Dominique Janssen le sale muy caro a las «Red Devils» en la derrota de la final de la Copa de la Liga

Elisabeth Terland estuvo a punto de abrir el marcador en los dos primeros minutos, cuando obligó a Hannah Hampton a realizar una parada desde unos 23 metros, pero el United se vio por detrás en el marcador cuando James le robó el balón a Janssen tras un mal control de un saque de banda cerca de su propia área. La estrella inglesa James pudo así regatear hasta el área y engañar a Phallon Tullis-Joyce con su remate.

El United buscó la remontada y Terland volvió a crear peligro, primero con un disparo fuera desde el borde del área y luego con un remate en ángulo que se estrelló en el larguero. Sin embargo, Maya Le Tissier tuvo que estar muy atenta en el otro extremo del campo, ya que tuvo que correr hacia atrás para evitar el gol de Alyssa Thompson después de que la delantera estadounidense se plantara sola ante la portería.

Ellen Wangerheim desperdició la mejor ocasión del United en los últimos segundos de la primera parte al fallar un disparo a bocajarro tras una buena jugada y un centro de Melvine Malard, mientras que Lisa Naalsund obligó a Hampton a lucirse poco después del descanso.

El Chelsea, sin embargo, acabó imponiéndose en el partido y se aseguró el primer título de la temporada cuando Beever-Jones se deshizo de Hanna Lundqvist y superó a Tullis-Joyce desde cerca.

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