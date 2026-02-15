Calificaciones de las jugadoras del Manchester United femenino contra el London City Lionesses: Millie Turner anota el gol de la victoria en los últimos minutos, mientras que Jess Park marca un golazo y las Red Devils consiguen su séptima victoria consecutiva

Las London City Lionesses salieron con fuerza y Parris abrió el marcador a los cinco minutos, adelantándose a Jayde Riviere para rematar de cabeza un centro de Freya Godfrey. Las visitantes sorprendieron a la afición local con su temprano gol y el United tuvo dificultades para entrar en el partido en los primeros compases.

Parris causaba estragos en ataque, robándole el balón a Riviere en su propio tercio del campo en una ocasión que no llegó a nada, antes de superar a Maya Le Tissier y pasarle el balón a Jana Fernández, que disparó por encima del larguero. Godfrey tuvo una oportunidad desde el lado contrario, pero recortó hacia dentro y su disparo se fue fuera por poco.

A la media hora de juego, contra todo pronóstico, el United empató gracias a una jugada brillante de Park. Tras recibir un pase milimétrico de Turner, la jugadora de 24 años se internó por la izquierda, atravesó el centro del campo y envió un potente disparo desde el borde del área que se coló por la escuadra.

El United había empatado, pero la preocupación seguía presente en el otro extremo del campo, ya que Le Tissier se vio obligada a realizar una entrada desesperada en su propia área pequeña, antes de que la portera Phallon Tullis-Joyce entregara el balón directamente a Parris en el tiempo de descuento de la primera parte, pero esta salvó con gratitud un débil intento de la delantera inglesa.

Le Tissier despejó sobre la línea de gol al comienzo de la segunda parte, pero el United tomó la iniciativa y dominó el balón durante gran parte de los últimos treinta minutos. Sin embargo, las ocasiones claras escaseaban y parecía que las visitantes se llevarían un punto. Pero Turner tenía otros planes en su primera aparición desde septiembre, y remató de cabeza un lanzamiento de falta de Le Tissier para hacer enloquecer a la afición local.

El United parecía tener todas las de ganar para llevarse los tres puntos hasta los últimos compases del tiempo añadido, cuando Isobel Goodwin remató de cabeza y el balón se fue a pocos centímetros del poste. No fue precisamente una actuación memorable del United, pero con esta victoria continúa su impresionante racha ganadora y mantiene sus débiles esperanzas de ganar el título de la WSL.

