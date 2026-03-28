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Ameé Ruszkai

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Calificaciones de las jugadoras del Manchester City frente al Manchester United: Vivianne Miedema se lleva todo el protagonismo mientras las futuras campeonas de la WSL arrasan en Old Trafford

Player ratings
Manchester City Women
WSL Serie Primavera
V. Miedema
K. Casparij
Manchester United Women vs Manchester City Women
FEATURES

Vivianne Miedema acaparó todo el protagonismo mientras el Manchester City arrasaba en Old Trafford el sábado por la tarde, humillando al Manchester United con una contundente victoria por 3-0 que le permite dar un gran paso hacia su primer título de la Superliga Femenina en diez años. Dos remates de cabeza de Miedema en dos minutos de la primera parte dieron al City un comienzo fulgurante y le proporcionaron una cómoda ventaja que ya no perdería, mientras que Kerstin Casparij sentenció el partido tras el descanso, lo que sitúa al equipo de Andree Jeglertz con 11 puntos de ventaja en lo más alto de la tabla.

Cuando se dieron a conocer las alineaciones antes del inicio del partido, el panorama no pintaba bien para el United. Los Red Devils solo podían contar con dos jugadores de campo veteranos en el banquillo y acababan de disputar un exigente partido de ida de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich apenas tres días antes. El City, por su parte, llegaba fresco y más fuerte que en el último encuentro, tras recuperar a sus cuatro representantes en la Copa de Asia, tres de los cuales formaban parte del once inicial. Esa sensación se hizo patente en los primeros 20 minutos, en los que el City dominó a su rival, atacando sin descanso para conseguir una merecida ventaja de 2-0.

Segundos después de que Lauren Hemp lanzara un disparo con efecto que dio en el larguero, Miedema rompió el empate, rematando de cabeza al primer palo por encima de Phallon Tullis-Joyce cuando se cumplían 17 minutos de juego. En cuestión de segundos, el marcador se puso 2-0, con otro cabezazo de Miedema, esta vez tras un centro picado de Casparij que encontró a su compañera de la selección holandesa, la máxima goleadora de todos los tiempos de la WSL, totalmente desmarcada en el área mientras la defensa del United estaba desorientada. Rebecca Knaak creyó haber marcado el tercero poco después, pero su cabezazo fue anulado por razones que escaparon a la mayoría de los asistentes.

Ese respiro mantuvo al United en un partido que, en gran medida, se le estaba escapando, hasta que Casparij sentenció el resultado poco después del descanso. Su remate en el segundo palo culminó un contraataque magníficamente rápido del City, iniciado por un inteligente pase de Miedema para habilitar a Hemp y continuado por un brillante centro de la extremo desde la banda izquierda, que la lateral derecha envió al fondo de la red.

Fue un marcador que reflejó lo ocurrido. Mientras que el United no fue competitivo en una derrota que pone en grave peligro sus opciones de conseguir una plaza europea, el City está ahora a las puertas de su primer título de la WSL en 10 años gracias a la brillantez que supo mostrar maravillosamente aquí, en territorio enemigo.

GOAL puntúa a las jugadoras del Man City en Old Trafford...

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Ayaka Yamashita (6/10):

    No tuvo que realizar muchas paradas, pero se mostró bastante insegura a la hora de atrapar los centros. Por suerte para ella, esos errores no tuvieron consecuencias.

    Kerstin Casparij (9/10):

    Brillante en ataque y en defensa. Precioso centro para el segundo gol de Miedema, precioso remate para el tercero del City.

    Jade Rose (8/10):

    Pilar fundamental de la defensa del City, que no dejó que el ataque del United se acercara ni un ápice a la portería.

    Rebecca Knaak (8/10):

    Demostró su gran compenetración con Rose en otra gran actuación. Tuvo mala suerte al no ver reconocido su gol, ya que su remate de cabeza fue anulado por razones desconocidas para la mayoría.

    Alex Greenwood (8/10):

    Se movió muy bien por todo el campo, hasta el punto de que estuvo a punto de marcar en los primeros segundos. Lanzó unos córners brillantes, incluido el que remató de cabeza Miedema para romper el empate.

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  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Sam Coffey (8/10):

    Cubrió mucho terreno, ganó la mayoría de sus duelos y estuvo excelente en la posesión del balón.

    Yui Hasegawa (7/10):

    Un regreso al club muy sólido. Fantástica con el balón y realmente podría haber marcado un gol, pero desperdició una gran ocasión al enviar el balón fuera.

    Vivianne Miedema (9/10):

    Magnífica en todos los aspectos. Marcó dos goles de cabeza fantásticos, dio un pase sublime en la jugada del tercer gol y también trabajó mucho sin el balón, ganando la mayoría de sus duelos.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Aoba Fujino (7/10):

    No fue tan clave en el juego ofensivo del City como otras jugadoras, pero aun así causó algunos problemas reales cuando participó y pudo haber marcado un gol al principio del partido. También trabajó duro sin el balón.

    Khadija Shaw (7/10):

    No tuvo muchas ocasiones propias, salvo un disparo que obligó a Tullis-Joyce a realizar una gran parada y un centro de Hemp al que se lanzó en plancha, pero que no llegó a alcanzar. Sin embargo, no se frustró y realizó muchas otras buenas acciones, tanto con el balón como sin él, para ayudar mucho al equipo.

    Lauren Hemp (8/10):

    Se desató por la izquierda durante toda la tarde, realizando unos centros excelentes, incluido el que remató Casparij.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Kerolin (7/10):

    Salió en sustitución de Miedema en los últimos 20 minutos, cuando el partido se estaba desvaneciendo en una cómoda victoria para el City. Aun así, dejó algunos destellos interesantes en una oportunidad poco habitual en una posición central, mostrando su excelente control del balón y su rápido juego de pies para esquivar las entradas y hacer avanzar al City.

    Mary Fowler (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Andree Jeglertz (8/10):

    Tuvo que tomar algunas decisiones difíciles en la alineación tras el regreso de las jugadoras de la Copa de Asia, pero acertó de pleno y su equipo logró una brillante victoria.

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