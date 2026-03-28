Calificaciones de las jugadoras del Manchester City frente al Manchester United: Vivianne Miedema se lleva todo el protagonismo mientras las futuras campeonas de la WSL arrasan en Old Trafford

Cuando se dieron a conocer las alineaciones antes del inicio del partido, el panorama no pintaba bien para el United. Los Red Devils solo podían contar con dos jugadores de campo veteranos en el banquillo y acababan de disputar un exigente partido de ida de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich apenas tres días antes. El City, por su parte, llegaba fresco y más fuerte que en el último encuentro, tras recuperar a sus cuatro representantes en la Copa de Asia, tres de los cuales formaban parte del once inicial. Esa sensación se hizo patente en los primeros 20 minutos, en los que el City dominó a su rival, atacando sin descanso para conseguir una merecida ventaja de 2-0.

Segundos después de que Lauren Hemp lanzara un disparo con efecto que dio en el larguero, Miedema rompió el empate, rematando de cabeza al primer palo por encima de Phallon Tullis-Joyce cuando se cumplían 17 minutos de juego. En cuestión de segundos, el marcador se puso 2-0, con otro cabezazo de Miedema, esta vez tras un centro picado de Casparij que encontró a su compañera de la selección holandesa, la máxima goleadora de todos los tiempos de la WSL, totalmente desmarcada en el área mientras la defensa del United estaba desorientada. Rebecca Knaak creyó haber marcado el tercero poco después, pero su cabezazo fue anulado por razones que escaparon a la mayoría de los asistentes.

Ese respiro mantuvo al United en un partido que, en gran medida, se le estaba escapando, hasta que Casparij sentenció el resultado poco después del descanso. Su remate en el segundo palo culminó un contraataque magníficamente rápido del City, iniciado por un inteligente pase de Miedema para habilitar a Hemp y continuado por un brillante centro de la extremo desde la banda izquierda, que la lateral derecha envió al fondo de la red.

Fue un marcador que reflejó lo ocurrido. Mientras que el United no fue competitivo en una derrota que pone en grave peligro sus opciones de conseguir una plaza europea, el City está ahora a las puertas de su primer título de la WSL en 10 años gracias a la brillantez que supo mostrar maravillosamente aquí, en territorio enemigo.

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