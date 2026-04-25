El City presionó alto, robó balones en campo de Brighton y abrió el marcador en el 5’: un disparo desviado de Kerolin desde el borde del área se coló por la escuadra. Khadija Shaw pudo marcar el segundo poco después, pero su disparo golpeó el poste. En la otra área, Maya Yamashita salvó un remate a bocajarro de Fran Kirby en un arranque frenético.

Después, el partido se calmó y Kerolin falló el 2-0 tras un pase de Shaw, deteniendo Nnadozie su disparo. El City lo pagó caro: en el descuento, la estadounidense Madison Haley marcó al ángulo para igualar.

Al inicio del segundo tiempo, Kiko Seike superó a Alex Greenwood por la izquierda y batió a Yamashita por bajo. La portera del City detuvo un nuevo intento de Haley, pero poco después la delantera del Brighton cabeceó el rechace y sentenció.

El City reaccionó y Shaw recortó distancias con un disparo raso, pero las visitantes cayeron. Así, quedan nueve puntos por encima del Chelsea, que tiene un partido menos, y once sobre el Arsenal, que aún debe jugar tres más en el último mes de liga.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde el Broadfield Stadium...