El City presionó alto, robó balones en campo de Brighton y abrió el marcador en el 5’: un disparo desviado de Kerolin desde el borde del área se coló por la escuadra. Khadija Shaw pudo marcar el segundo poco después, pero su disparo golpeó el poste. En la otra área, Ayaka Yamashita detuvo un remate de Fran Kirby en un arranque frenético.

Después, el partido se calmó y Kerolin falló el 2-0 tras pase de Shaw, deteniendo Nnadozie su disparo. El City lo pagó caro: en el descuento, la estadounidense Madison Haley batió al segundo palo para empatar.

Al inicio del segundo tiempo, Kiko Seike superó a Alex Greenwood por la izquierda y batió a Yamashita por bajo. La portera del City detuvo un nuevo intento de Haley, pero poco después la delantera del Brighton cabeceó el rechace y sentenció.

El City intentó reaccionar y Shaw marcó el 3-2 con un remate raso, pero las visitantes cayeron y se quedaron con nueve puntos sobre el Chelsea, que tiene un partido menos, y 11 sobre el Arsenal, con tres duelos más por jugar en el último mes de liga.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde el Broadfield Stadium...