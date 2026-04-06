Calificaciones de las jugadoras del Manchester City ante el Birmingham: el gol de Khadija Shaw da paso a una espectacular semifinal de la FA Cup contra el Chelsea

Eso no quiere decir que el Birmingham no jugara bien. El equipo, que llegaba al partido con cinco victorias en sus últimos seis encuentros, presionó desde arriba y puso en aprietos a la defensa visitante, aunque sin crear ocasiones claras. A pesar de esos aspectos positivos, fue el City quien se adelantó en el marcador, cuando Shaw aprovechó un magnífico pase de Iman Beney para marcar su 21.º gol de la temporada, en su 27.º partido.

Las líderes de la WSL tuvieron una racha de ocasiones para ampliar esa ventaja, pero no lograron encontrar el toque letal que Shaw había demostrado tan excelentemente para romper el empate. Lauren Hemp disparó una volea desde corta distancia que se fue fuera por poco, Laura Coombs vio cómo un cabezazo tras un centro de Hemp rebotaba fuera y Aoba Fujino envió un tiro flojo directamente a Lucy Thomas, todo ello antes de que Shaw estuviera a punto de doblar la ventaja al estrellar un disparo desviado en el poste.

Aunque el marcador se mantuvo en 1-0, siempre hubo la sensación de que esas oportunidades falladas podrían pasar factura al equipo de Mánchester, sobre todo porque el Birmingham se mantuvo positivo, construyó bien el juego en posesión y siguió creando problemas a la zaga rival con su presión. Pero las Blues no lograron convertir eso en ocasiones de peligro, y terminaron el partido con la cabeza alta, aunque sin ningún tiro a puerta.

El City sí que apretó al final en busca del segundo, ayudado por el impacto de las suplentes, con Yui Hasegawa obligando a Thomas a realizar dos grandes paradas antes de que Rebecca Knaak viera cómo un cabezazo rebotaba en el larguero. Sin embargo, no sería necesaria una ventaja mayor. Las futuras campeonas de la WSL lograron aguantar el resultado y eliminar a las líderes de la segunda división, lo que les permite disputar el próximo mes una apasionante semifinal de la FA Cup contra el Chelsea, que venció al Tottenham ese mismo día.

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